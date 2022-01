Todo un drama vive una familia del barrio Rodeo Alto de la capital antioqueña luego de conocer que uno de sus miembros fue herido gravemente en un intento de robo en Ecuador y que este no ha recibido ayuda suficiente por parte de las autoridades colombianas y ecuatorianas.

“Aparte de la medicina y los exámenes extras que debemos costear, todos los días el hospital de Guayaquil nos pide una funda alimentaria para Cristopher que vale 26 dólares (cerca de $104.000). Además, como no tenemos familiares en Guayaquil, debemos hacer esfuerzos para pagar la manutención de la mamá de él que es la única que pudo viajar por tierra a atenderlo”, agregó el padre.

La familia de Cristopher señaló que aparte de la falta de interés de las autoridades ecuatorianas en el caso de Restrepo Diaz —como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo—, se suma la de la Cancillería colombiana.

“A la embajada colombiana en Ecuador y al cónsul Juan Carlos Cala Beltrán se le envió un correo avisando de la situación y solicitando ayuda, pero hasta ahora no nos han dado respuesta. El que apuñaló a mi hijo tiene siete anotaciones judiciales, y pese a la demanda y a que ya fue identificado, sigue libre como si nada. Es más, la misma Defensoría del Pueblo de Ecuador me dijo que yo me podía ir presa si volvía a decir que el agresor tenía antecedentes. O sea, más fácil pago cárcel yo que el tipo ese”, explicó Mónica Díaz, mamá del joven.

Publicidad

Por ahora la familia de Cristopher organiza rifas y recoge donaciones económicas para conseguir los recursos con los cuales garantizar el tratamiento hospitalario del joven así como su repatriación una vez su condición médica lo permita. Si usted desea colaborar, puede hacer una consignación a la cuenta de ahorros de Bancolombia número 00813078881.

De otro lado, EL COLOMBIANO intentó contactar a la Cancillería Colombiana para conocer cuándo y cómo se pondrían al frente del caso de Cristopher, pero al momento de publicar esta nota la inquietud no había sido respondida.