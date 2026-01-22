Una joven de 19 años habría matado a su pareja durante una discusión en zona rural de un municipio antioqueño

En horas de la tarde de este miércoles se registró una riña intrafamiliar en la vereda Cristo Rey de El Carmen de Viboral, Antioquia. En el lugar, una discusión de pareja terminó en tragedia cuando un hombre de 23 años fue herido con un arma cortopunzante y, pese a recibir atención médica, falleció poco después. Según el reporte preliminar de la Policía de Antioquia, el hecho se produjo en un contexto de conflicto al interior del hogar, sin que hasta ahora se hayan esclarecido todos los detalles sobre el origen de la disputa.
De acuerdo con la información oficial, difundida por el Departamento de Policía Antioquia y recopilada por el medio regional MiOriente, la mujer señalada del ataque fue identificada como Michel Lorena Hoyos Salazar, de 19 años. Las autoridades la señalan de haber causado la lesión con un cuchillo en la pierna izquierda de su compañero sentimental, Gildardo Suaterna Zárate, de 23 años, durante la riña intrafamiliar. La gravedad de la herida provocó una hemorragia que resultó mortal para la víctima.
Tras el incidente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial del municipio, pero los esfuerzos médicos no lograron revertir su estado y se confirmó su fallecimiento. La presunta agresora fue capturada en el lugar de los hechos por unidades policiales y puesta a disposición de la autoridad competente para la apertura del proceso penal correspondiente por el delito de homicidio. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar con exactitud la secuencia de los hechos, el posible uso de mecanismos de defensa y las circunstancias que rodearon la discusión previa al ataque.
