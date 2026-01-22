Una joven de 19 años habría matado a su pareja durante una discusión en zona rural de un municipio antioqueño

En horas de la tarde de este miércoles se registró una riña intrafamiliar en la vereda Cristo Rey de El Carmen de Viboral, Antioquia. En el lugar, una discusión de pareja terminó en tragedia cuando un hombre de 23 años fue herido con un arma cortopunzante y, pese a recibir atención médica, falleció poco después. Según el reporte preliminar de la Policía de Antioquia, el hecho se produjo en un contexto de conflicto al interior del hogar, sin que hasta ahora se hayan esclarecido todos los detalles sobre el origen de la disputa. De acuerdo con la información oficial, difundida por el Departamento de Policía Antioquia y recopilada por el medio regional MiOriente, la mujer señalada del ataque fue identificada como Michel Lorena Hoyos Salazar, de 19 años. Las autoridades la señalan de haber causado la lesión con un cuchillo en la pierna izquierda de su compañero sentimental, Gildardo Suaterna Zárate, de 23 años, durante la riña intrafamiliar. La gravedad de la herida provocó una hemorragia que resultó mortal para la víctima. Tras el incidente, la víctima fue trasladada a un centro asistencial del municipio, pero los esfuerzos médicos no lograron revertir su estado y se confirmó su fallecimiento. La presunta agresora fue capturada en el lugar de los hechos por unidades policiales y puesta a disposición de la autoridad competente para la apertura del proceso penal correspondiente por el delito de homicidio. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar con exactitud la secuencia de los hechos, el posible uso de mecanismos de defensa y las circunstancias que rodearon la discusión previa al ataque. Puede leer: ¡Atención! Condenaron al asesino del ciclista Marlon Pérez a 33 años y cuatro meses de cárcel

Fuentes de la Policía de Antioquia indicaron que, por el momento, el caso se maneja como un presunto homicidio en el marco de violencia intrafamiliar, y que se recopilan testimonios de testigos, familiares y vecinos para reconstruir cronológicamente lo sucedido en la vivienda de la vereda Cristo Rey. Los actos urgentes —como la inspección técnica al cadáver, el análisis del arma cortopunzante y la fijación fotográfica de la escena— serán determinantes para establecer la responsabilidad penal de la mujer y el grado de intencionalidad del ataque. Un portavoz de la Policía de Antioquia, consultado por medios regionales, señaló que este tipo de sucesos “ponen de manifiesto la necesidad de acudir a los canales institucionales antes de que los conflictos domésticos escalen a la violencia física”. En sus palabras, traducidas al español peninsular, el mando policial subrayó que “es fundamental que cualquier persona que se sienta en riesgo en su entorno familiar llame a las líneas de emergencia o acuda a las comisarías de familia para recibir apoyo y protección oportuna”.

Contexto: la violencia intrafamiliar y los homicidios en Antioquia

El caso de El Carmen de Viboral se produce en un contexto de preocupación creciente por los episodios de violencia intrafamiliar y homicidios en Antioquia. Según datos citados por MiOriente con base en informes de Medicina Legal, en los primeros 21 días del año el departamento registraba alrededor de 104 homicidios, y las autoridades advertían que la intolerancia y los conflictos dentro del hogar son factores que están alimentando buena parte de estos hechos. Informes recientes señalan que la violencia de género y los asesinatos en contextos de pareja siguen siendo un problema grave tanto en Medellín como en otros municipios del departamento. Solo en la primera semana de 2026 se habían reportado al menos cuatro mujeres asesinadas de forma violenta en Antioquia, varias de ellas en episodios relacionados con conflictos en el ámbito doméstico.

Expertos en seguridad y en derechos de las mujeres consultados por la prensa antioqueña vienen insistiendo en la necesidad de fortalecer los programas de prevención, atención psicosocial y protección a víctimas de violencia intrafamiliar, así como de mejorar la coordinación entre Policía, Fiscalía, comisarías de familia y autoridades municipales para actuar con rapidez ante las denuncias. Le puede interesar: De 26.581 personas atendidas este año en las Comisarías de Familia de Medellín, 16.647 son mujeres Mientras avanza la investigación sobre la muerte de Gildardo Suaterna Zárate, la comunidad de El Carmen de Viboral vuelve a enfrentar el impacto de un homicidio relacionado con conflictos en el entorno privado. Las autoridades locales reiteran el llamamiento a utilizar las rutas institucionales de denuncia y acompañamiento, con el objetivo de evitar que las discusiones de pareja y las tensiones familiares desemboquen en agresiones irreversibles y en nuevas pérdidas de vidas humanas en el municipio y en la región.

