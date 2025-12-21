¿Avivatos “autorizados” cobran por parquear en las calles de Sabaneta?

Al ya de por sí complejo panorama que implica llegar a Sabaneta durante esta temporada decembrina, otro “mal” aqueja sus calles. Según las quejas que han llegado a la redacción de este diario, el tema de la problemática de parqueo se ha vuelto un dolor de cabeza que estaría afectando hasta a la propia Alcaldía. Le puede intertesar: Ponen en orden a chivas rumberas tras 47 heridos y 3 fallecidos hasta 2024 Según se constató, un grupo de inescrupulosos decidió aprovechar el cierre de algunas vías para volverlas sus parqueaderos privados, alegando “estar autorizados” por la Alcaldía de Sabaneta.

Un residente le comentó a este diario que la situación se viene dando desde el encendido de los alumbrados navideños. Otro quejoso señaló que el 30 de noviembre, en la calle 73 Sur con carrera 45, fue increpado por una mujer que únicamente portaba un chaleco reflectivo de color naranja, quien señaló que estaba “cuidando” el parqueo de vehículos de la zona. “Yo lo que vi fue a un tipo en una moto tipo N-Max, entregándoles chalecos naranjados a un muchacho y una muchacha. Ellos estaban hablando con un guarda por lo que yo pensé que estaban haciendo un operativo. Pero ella me dijo que no, que el patrón de ella era el de la moto. Yo me negué a pagar porque me pareció todo muy raro”, dijo la fuente afectada.

Los acomodadores denunciados por la ciudadanía lucen chaleco reflectivo y no cobran conforme a las tarifas oficiales.

Otro ciudadano señaló que hace unos días fue a parquear su vehículo a otro punto de la centralidad de Sabaneta, donde hay disponibles celdas de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER). Sin embargo, fue abordado por otro sujeto —también vestido con chaleco naranja— quien le comentó que si iba a parquear ahí debía cancelar $5.000 por adelantado. “Cuando yo le dije al ‘chaleco’ que esa no era la tarifa del ZER y le pregunté que si él trabajaba con el municipio, solo me dijo que era que ellos estaban autorizados por la Alcaldía. En esas llegó otra muchacha y preguntó qué pasaba, él dijo que yo no quería pagar. Entonces ella dijo que iba a llamar la grúa del tránsito para que me inmovilizaran el carro”. Lea también: Pilas: ya están funcionando nuevas cámaras de fotomultas en Sabaneta EL COLOMBIANO estuvo en la zona y pudo constatar el auténtico desorden en tema de parqueo que hay allí donde este grupo de inescrupulosos hacen y deshacen. La situación es evidente en calles como la 73 Sur y la 72 Sur con carrera 45. De hecho, allí se pudo ver a un funcionario de la Alcaldía ignorando la situación, mientras un sujeto vestido de chaleco a punta de gritos “ayudaba” a una mujer a parquear una camioneta en la supuesta zona restringida. Otro asunto se dio en la calle 71 Sur con carrera 43B, donde los avivatos decidían quién entraba y quién no a la zona restringida pese a la existencia de “maletines” que buscaban impedir cualquier tráfico por la zona temporalmente peatonal.

En otras calles se observó cómo —pese a la demarcación de parqueaderos de ZER para vehículos— en los mismos se arrumaban motos a diestra y siniestra. Incluso la ZER justo al lado de la iglesia se volvió un acopio donde otro “chaleco” hacía su agosto, pues así lo demostraba su riñonera con fajos de dinero. Todo esto ocurría ante absoluta ausencia de funcionarios de Espacio Público, las ZER de Sabaneta y/o de la Secretaría de Movilidad. Este diario consultó a la Alcaldía de Sabaneta sobre esta situación. “La autorización por acto administrativo es única y exclusivamente para la operación y recaudo por parte del personal de recaudadores de las Zonas de Estacionamiento Regulado, los cuales están debidamente identificados”, expresaron.

