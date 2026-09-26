¿Por qué la Procuraduría investigará al Gerente del Hospital de Caldas, en el sur del Valle de Aburrá?

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra Juan Carlos Sánchez Fernández, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Caldas (sur del Valle de Aburrá), y contra otros funcionarios, por presuntas irregularidades en procesos contractuales que superarían los $2.044 millones.

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Según el organismo de control, uno de los hechos investigados corresponde a una contratación realizada el 1 de enero de 2025 con la Corporación Balboa por $444.707.780. El monto habría superado el límite establecido en el Manual de Contratación y no habría contado con autorización de la Junta Directiva de la ESE.