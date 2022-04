Ya son tres los casos de homicidios de personas de la población LGBTIQ+ en Medellín que se han esclarecido y han dejado capturas y medida de aseguramiento en centros carcelarios, informó la Fiscalía General de la Nación, entidad que dispuso investigadores especiales que están tratando de esclarecer estos asesinatos como una situación única y no como casos aislados.

“Ya tenemos correlación por lo menos de seis casos, avanzamos en el análisis de evidencia forense y física hallada en los lugares donde han ocurrido los hechos, para dar evidencia probatoria”, sostuvo la funcionaria.

Estos casos han causado mucha incertidumbre en la población LGBTIQ+, que ha denunciado la existencia del posible patrón, que reconoce el ente acusador, y que estaría relacionado con aplicaciones de citas, habitaciones de hotel y sevicia al asesinar a las víctimas.

Pactar un encuentro sexual mediante una plataforma ha significado una sentencia de muerte para algunas de las víctimas, mientras que salir de fiesta o habitar sin temores el espacio público es ahora un lujo para quienes tienen una orientación sexual o identidad de género diversa.

Tan preocupante es la situación que organizaciones sociales ahora llevan bitácoras con nombres, teléfonos y direcciones de quienes se sienten en riesgo cuando salen a la calle. El fiscal Francisco Barbosa reiteró la importancia de activar todas las precauciones al usar este tipo de aplicaciones.

Se habla de un posible nuevo caso

Asimismo, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de 60 a 65 años que aún no ha sido identificado plenamente, pues en el lugar no había documentos. El hallazgo se dio el 20 de abril en una habitación de la residencia donde vivía. Sobre el tema se ha dicho que la víctima sería también de la población LGBTIQ+, pero no se tiene conocimiento sobre si estaría ligado de alguna forma a los demás casos.

Incluso, esta muerte aún está por establecer, porque a la víctima no le encontraron señales de violencia, aunque tenía la cara cubierta con una sábana y una almohada.