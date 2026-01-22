Exalcalde y exsecretaria de Gobierno de Copacabana, en la mira de la Procuraduría, ¿qué hicieron?

El exalcalde de Copacabana Héctor Augusto Monsalve Restrepo y quien fuera la secretaria de Gobierno durante el periodo en que este ejerció su cargo, Astrid Jaqueline Zapata Cano, tendrán que responder ante la Procuraduría por sus actuaciones, presuntamente irregulares, en un contrato administrativo.

Le recomendamos leer: “Cuál alcalde, aquí el que manda soy yo”: subcomandante de la Policía de Amagá desafió autorización e intimidó a asistentes a un evento

Los hechos por los que el ente de control les profirió pliego de cargos a los dos exfuncionarios, lo que en otros términos quiere decir que les abrió investigación, habrían ocurrido entre 2020 y 2023.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, supuestamente Monsalve, como representante legal del Municipio, suscribió un contrato en abril del 2022 bajo la modalidad de contratación directa con la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño (Amunorte), para que esta le prestara varios servicios de apoyo técnico, investigativos, administrativos y financieros, entre otros, dirigidos a materializar su plan de desarrollo.

Con ese fin se habría amparado en las posibilidades que ofrecen los contratos y convenios interadministrativos, mediante los cuales una alcaldía puede contratar con otra organización estatal y esta a su vez subcontratar con particulares la realización de un servicio u obra.

El contrato por el cual está indagando la agencia del Ministerio Público tuvo un monto de $654.771.000 millones. El caso está en manos de la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá, que busca verificar si la exsecretaria Zapata Cano fue quien expidió los estudios previos y si no consideró los impedimentos legales que había.

De manera preliminar, el ente de control calificó la falta de los funcionarios como grave, a título de culpa gravísima, lo cual significa que de comprobarse daría pie a sanciones.

No es la primera vez que Monsalve y Zapata están en la mira de la autoridad disciplinaria. En 2020, ambos fueron investigados porque, en pleno tiempo de la pandemia por la covid-19 habrían propiciado el traslado en buses de más de 230 migrantes venezolanos que estaban dentro del territorio municipal hacia la frontera con el vecino país. No obstante, en dos ocasiones fueron devueltos porque las autoridades en la ruta les dijeron que los papeles no estaban en regla y quedaron parados en San José del Nus, corregimiento de San Roque (Antioquia).



También le sugerimos ver: Procuraduría abrió indagación por contrato de $10.000 millones para defensa internacional de Petro tras su inclusión en la Lista Clinton

En esa ocasión fueron suspendidos temporalmente durante dos semanas el mandatario local, lo mismo que el personero de Copacabana, Mefi Boset Rave (actualmente personero de Medellín), quien también había sido vinculado al proceso.