Pero Nido de Agua no sería el precursor de la inversión extranjera en esta zona del Oriente antioqueño. Ya antes los futbolistas Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina habían anunciado la construcción de Guatapé Plaza , un gran centro comercial en el centro de Guatapé, en el que habrían invertido parte de sus ganancias obtenidas en el fútbol europeo.

Este, en la mitad de una península de 29.244 metros cuadrados, erigirá 50 estructuras triangulares suspendidas en el aire denominadas “nidos”, cuya promesa de venta advierte que no tendrá impacto negativo sobre el medio ambiente circundante. De hecho, Cornare ya autorizó que las aguas negras del proyecto caigan al embalse después de un proceso de tratamiento de las mismas.

Aunque consultamos a la Alcaldía de Guatapé para conocer datos sobre los efectos de la llegada de los extranjeros y de su financiación en proyectos, no atendieron el llamado de EL COLOMBIANO. Aún así, la gente es la que habla si Guatapé se está gentrificando o no.

La llegada de los extranjeros habría trastocado en algunos aspectos la vida de los locales, supeditados al cambio de divisa favorable a los primeros. Aún así, no hay un consenso sólido entre la población pues mientras unos admiten que hay un problema, otros lo minimizan.

Andrés Felipe Rico, vocero de la inmobiliaria Terranova Finca Raíz, señaló que más del 80% de sus compradores el año pasado en la zona de Guatapé y Peñol fueron extranjeros. “Pero la mayoría no estaba pensando en desarrollar un proyecto sino más bien en tener un lugar de descanso”, añadió Rico.

“Acá hay extranjeros pero que uno diga que muchos, no. Si mucho serán algunos jubilados que compran en fincas cercanas pero no en el pueblo. A fin de cuentas, los que no son de acá son los que dicen que hay muchos extranjeros ¿Pero muchos son cuántos?”, dijo, minimizando el asunto.

Sin embargo, el mismo habitante indicó que con la llegada de los extranjeros y sus mejores ingresos, el costo de vida ha aumentado sobre todo en aspectos como los arriendos, lo que ha hecho que en algunos casos los lugareños deban desplazarse.

“La población vende sus propiedades a los que no son de acá a un alto precio ya sea para que las vuelvan negocios o para habitarlas, porque creen que con eso van a comprar en otra parte del pueblo cerca donde viven, pero resulta que no. Por eso la gente de Guatapé se está yendo a vivir a las fincas de familiares”, apuntó.

“Uno se encuentra gente que vendió la casa, pero como que no manejan bien la plata o no la saben invertir, terminan siendo los empleados y mayordomos de los que les compraron la propiedad. Nos están ‘arrinconando’ a todos porque todo el mundo está vendiendo. ¿Por qué nos tenemos que ir nosotros?”, apuntó otra residente.

Otro aspecto que ha trastocado la realidad en Guatapé es el tema de la compra de alimentos, pues estos se han encarecido.

“Por ejemplo, como los arriendos de los almacenes están caros lo que en otro supermercado vale 500$, acá puede llegar hasta a $1.000 porque así los negocios pueden sostenerse”, añadió un local.

“Nos cobran por un café $5.000, pero eso para ellos es 1 euro. Eso así queda muy bravo para los de acá. Por eso Guatapé está muy caro para comprar las cosas. Ya toca ir a mercar a El Peñol”, añadió Olga.