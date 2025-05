Terminar las vías para las cabeceras de Antioquia valdrá $588.000 millones

También hay problemas de diseño en la vía Colorado - Nechí, de 13,5 kilómetros, que en sus diseños no tuvo en cuenta unos terraplenes que debían hacerse para sortear las inundaciones del río Cauca, razón que obligó a una reformulación de los mismos. Dicha vía busca pavimentarse en unos 5 kilómetros a través de obras por impuestos y otros 8 kilómetros por regalías.

Otras vías inconclusas son la San Fermín - Briceño, que de 8,4 kilómetros lleva ejecutados 1,5 kilómetros; la vía Liborina - Sabanalarga, que de 19 kilómetros tiene ejecutados 3,3 kilómetros (está a las puertas de salir a licitación el tramo pendiente); la vía El Tres - San Pedro de Urabá, pendiente de 5,6 kilómetros y de recuperar 22 kilómetros de malla antigua ya deteriorada; la vía San José del Nus - Caracolí, de 5,6 kilómetros y pendiente de 102 metros por los que pasa una falla geológica y hacía falta un muro de contención; y la vía Armenia - Alto del Chuscal y Heliconia - Alto del Chuscal, de 10,5 kilómetros y que está pendiente de una adición contractual para pavimentar 4,2 kilómetros pendientes.

Renglón aparte merece la vía de Puerto Berrío a Yondó, que con 94 kilómetros es una de las más extensas de la lista, y en la que no se avanzó.

“El recurso no alcanzó. Muchos de los contratos se hicieron por Diseños Tipo, que no tienen en cuenta, por ejemplo, cuando hay que hacer un muro de contención, un permiso de ocupación de cauce, un terraplén”, agregó Gallón, señalando que no obstante la meta es viabilizar todas los pendientes y dejarlos andando antes de 2028.