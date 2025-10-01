x

Incendio arrasó taller de computadores en La Ceja, Antioquia, pero no dejó víctimas, ¿qué pasó?

Bomberos evitaron que las llamas se extendieran a varios locales, pues la emergencia ocurrió en un área comercial a media cuadra del parque.

  • Las llamas se extendieron por el primer piso del centro comercial; varias personas quedaron atrapadas por un rato. FOTO: IMAGEN CONGELADA DE LA WEB
    Las llamas se extendieron por el primer piso del centro comercial; varias personas quedaron atrapadas por un rato. FOTO: IMAGEN CONGELADA DE LA WEB
  • La atención de la emergencia demoró aproximadamente dos horas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA CEJA
    La atención de la emergencia demoró aproximadamente dos horas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA CEJA
Redacción El Colombiano
01 de octubre de 2025
bookmark

Los dueños de un local comercial que se incendió ayer en el municipio de La Ceja (Oriente antioqueño) a cuánto ascendieron las pérdidas que se ocasionaron como producto de un incendio ocurrido en la tarde de este martes. Por fortuna, la emergencia no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas. Solamente uno de los trabajadores del establecimiento dedicado a la reparación de equipos de cómputo tuvo que ser trasladado al hospital San Juan de Dios, de esa localidad, por inhalación de humo y gases, según reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos, subteniente Giovani Gallego Ramírez.

Le recomendamos leer: Bomberos luchan contra incendio que consume edificio de tres pisos en el suroccidente de Medellín

Los mismos comerciantes ya habían tratado de apagar las llamas con extintores, pero su acción fue insuficiente, de forma que se generó gran alarma debido a que se trataba de una hora de gran afluencia de personas; por eso pidieron la ayuda especializada.

De acuerdo con Gallego, la conflagración fue reportada después de las cinco de la tarde y correspondía a la presencia de llamas en un local ubicado en la carrera 20, entre calles 20 y 21, aproximadamente a media cuadra del parque principal de la población, dando lugar al desplazamiento una máquina, un camión cisterna, una ambulancia, dos camionetas de intervención rápida y 16 socorristas de esta agrupación.

Al llegar encontraron una conflagración en el primer piso de un centro comercial, teniendo en cuenta que en el segundo y tercer piso habían quedado personas atrapadas.

“Se hicieron labores de control para poder evacuarlas a un lugar seguro y después se procedió a la extinción total. Salieron por la puerta pero nos tocó ponerles equipos de autocontenido de aire porque había algunos que no eran capaces de respirar por sí mismos, producto de los gases”, indicó el subteniente Gallego.

La atención de la emergencia demoró aproximadamente dos horas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA CEJA
La atención de la emergencia demoró aproximadamente dos horas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA CEJA

El riesgo que logró conjurarse era que las llamas alcanzaran otros establecimientos de esta zona comercial, donde hay varios locales dedicados a la venta de zapatos y ropa, equipos tecnológicos y bicicletas. En los pisos 2 y 3 no se presentaron daños de consideración, pero las temperaturas altas sí alcanzaron a afectar las conexiones eléctricas que estaban expuestas.

La alcaldía, por su parte, emitió un comunicado en el que indicó que la causa problable del incidente, sucedido en el pasaje comercial Verde Limón, habría sido un cortocirtuito en un taller dedicado a la reparación de computadores.

También le sugerimos ver: Una chispa de soldadura sobre icopor y plásticos habría provocado el incendio en el barrio La América, Medellín

“Gracias a la oportuna reacción de los bomberos, la emergencia fue controlada en un 100%, evitando que el fuego se propagara a otros locales comerciales. No se reportan personas heridas ni lesionadas”, reiteró la administración municipal al destacar la buena actuación de los bomberos y cuerpos de socorro.

También informó que todos los aparatos que había en ese taller sufrieron pérdida completa y se avanza en la evaluación de los costos económicos.

Este año, según el comandante de los bomberos de La Ceja, este es el tercer incendio que atienden en ese municipio. Los otros dos fueron de viviendas. En una de ellas las causas habrían sido un corto circuito, y en la otra, la quema de materiales que se salió de control.

