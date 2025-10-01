Incendio arrasó taller de computadores en La Ceja, Antioquia, pero no dejó víctimas, ¿qué pasó?

Los dueños de un local comercial que se incendió ayer en el municipio de La Ceja (Oriente antioqueño) a cuánto ascendieron las pérdidas que se ocasionaron como producto de un incendio ocurrido en la tarde de este martes. Por fortuna, la emergencia no dejó víctimas mortales ni personas lesionadas. Solamente uno de los trabajadores del establecimiento dedicado a la reparación de equipos de cómputo tuvo que ser trasladado al hospital San Juan de Dios, de esa localidad, por inhalación de humo y gases, según reportó el comandante del Cuerpo de Bomberos, subteniente Giovani Gallego Ramírez. Le recomendamos leer: Bomberos luchan contra incendio que consume edificio de tres pisos en el suroccidente de Medellín Los mismos comerciantes ya habían tratado de apagar las llamas con extintores, pero su acción fue insuficiente, de forma que se generó gran alarma debido a que se trataba de una hora de gran afluencia de personas; por eso pidieron la ayuda especializada. De acuerdo con Gallego, la conflagración fue reportada después de las cinco de la tarde y correspondía a la presencia de llamas en un local ubicado en la carrera 20, entre calles 20 y 21, aproximadamente a media cuadra del parque principal de la población, dando lugar al desplazamiento una máquina, un camión cisterna, una ambulancia, dos camionetas de intervención rápida y 16 socorristas de esta agrupación.

Al llegar encontraron una conflagración en el primer piso de un centro comercial, teniendo en cuenta que en el segundo y tercer piso habían quedado personas atrapadas. “Se hicieron labores de control para poder evacuarlas a un lugar seguro y después se procedió a la extinción total. Salieron por la puerta pero nos tocó ponerles equipos de autocontenido de aire porque había algunos que no eran capaces de respirar por sí mismos, producto de los gases”, indicó el subteniente Gallego.

La atención de la emergencia demoró aproximadamente dos horas. FOTO: CORTESÍA BOMBEROS LA CEJA