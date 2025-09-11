Hallaron más de una tonelada de marihuana, avaluada en $1.000 millones, en camión que cubría ruta Cali-Medellín

En medio de labores de registro y control en la vía Medellín-La Pintada, en el sector El Remanso, jurisdicción de Caldas, sur del Valle de Aburrá, la Policía de Tránsito y Carreteras hizo una gran incautación en las últimas horas.
De acuerdo con el reporte entregado por el coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia, los uniformados pararon un camión que se movilizaba por esta zona y que cubría la ruta Cali-Medellín. Al inspeccionarlo, encontraron que en el vehículo tenían escondidos varios paquetes de marihuana.