A esas alturas también, el líder de proyecto de la Unidad Administrativa de Bienes Inmuebles, Jairo Alberto Henao, había manifestado que “TX no hizo la tarea que tenía que hacer” y que por eso no le había dado nunca el visto bueno al respecto”. Así lo hizo saber en un correo electrónico del 13 de abril de este año, a los líderes de programa.

Lo paradójico es que en los últimos cuatro años, la Alcaldía de Medellín ha pagado alrededor de $39.000 millones para, supuestamente, poner “la casa en orden” con relación a los bienes inmuebles que le pertenecen. Pero el remedio parece haber sido peor que la enfermedad, no solo no ha logrado el orden esperado sino que esa platica parece que se ha perdido.

El cerro El Volador aparece dos veces en el inventario de bienes del Municipio de Medellín, con matrículas diferentes. Y no es un caso único. Existen otras inconsistencias como múltiples terrenos y construcciones oficiales que no figuran en las bases de datos de Catastro.

Oídos sordos

Maya, al ver que sus alertas de irregularidades no eran atendidas, renunció a finales de junio pasado al encargo que tenía y pidió que la devolvieran a las funciones de su plaza como profesional de carrera administrativa, por considerar que no existían condiciones para un buen desempeño. En su carta de dimisión señaló: “La posición que he asumido frente al manejo técnico, administrativo y contractual que se presenta en la Unidad de Bienes Inmuebles, está en contravía del manejo que realizan y las decisiones de los directivos de la Secretaría (...) por lo cual considero que el empleo debe estar ocupado por una persona que cumpla con el perfil específico que se amolde al estilo gerencial y administrativo de los directivos actuales y no a los preceptos institucionales en el manual de funciones y de la interpretación generalmente aceptada en normativa pública”.

Lo cierto es que finalmente la Unidad de Bienes Inmuebles no contrató con Catastro, como sugería la funcionaria y, en cambio, según constató este diario, el 29 de septiembre pasado, lo hizo con el Grupo TX SAS, por $1.600 millones, con el agravante de que el contrato no cubre ocho meses hasta finalizar el año 2021, como se pensaba inicialmente, sino apenas 105 días. Y tiene una inconsistencia, al consignar las fechas de inicio y terminación, entre el 29 de septiembre y el 31 de diciembre, solo dan 95 días, diez menos de los que dice el documento. Por si fuera poco, una de las tareas por las que les pagan es ordenar y sistematizar la información que ellos mismos dejaron arrumada en cajas de cartón.

El objeto parece calcado de los que ejecutó previamente El Grupo TX: prestación de servicios especializados para el apoyo a la gestión y al mejoramiento del funcionamiento y operación del proceso de Administración de Bienes Inmuebles. Es el mismo que les ha permitido a sus dueños obtener alrededor de $39.000 millones del erario municipal de Medellín, si sumamos los $36.000 millones de Grupo TX y los $3.000 millones del Consorcio Realtx.

Vale la pena recordar que el subsecretario de Gestión de Bienes, Fredy Alfonso Agudelo, de quien depende este contrato, es el mismo apodado ‘el Flaco’, quien ha sido mencionado en un escándalo reciente. Agudelo aparecía como el anfitrión en el apartamento en el que reunieron a un grupo de contratistas de la Secretaría de Inclusión Social para pedirles que un porcentaje del contrato lo donaran a la fundación ‘El futuro se parece a nosotros’ para asegurar la continuidad del proyecto político del alcalde Daniel Quintero. Al menos esa fue la denuncia que interpuso la funcionaria Pilar Rodríguez, con pruebas en mano, ante la Personería y la Procuraduría.

Este diario contactó a Nancy Maya y la funcionaria se limitó a decir que los motivos de su renuncia como líder del equipo de Bienes Inmuebles quedaron consignados en la carta que le dirigió a la Secretaría de Gestión Humana de la Alcaldía.

En esa misiva, entre otras cosas, aduce que “como servidora pública estoy en la obligación de que los recursos públicos a mi cargo sean utilizados de manera planeada, pulcra y con probidad y luego de constatar que los organismos de control con sus dictámenes dieron calificaciones satisfactorias sin tener en cuenta la proporcionalidad del dinero que se viene gastando y las competencias en la estructura administrativa municipal, y de que la Secretaría de Evaluación y Control y los directivos de la dependencia, siguieran viendo como una actuación normal la destinación ilimitada de recursos para un fin que no se concreta a pesar del dinero gastado y el tiempo transcurrido; entendí que la equivocada quizá era yo”.

También, quisimos conocer la opinión sobre el tema por parte del Grupo TX; llamamos al número de Medellín registrado en internet y contestaron como Realtix, pero la recepcionista dio a entender que las dos empresas estaban relacionadas, suministró el teléfono de la administradora en Grupo TX en la capital de la República y confirmó que Bárbara Bibiana Sánchez es la gerente general de Realtix. Sánchez también aparece en contratos como representante de Realtx.

A la secretaria de Suministros y Servicios de la Alcaldía de Medellín, Karen Bibiana Delgado, se le pidió una conversación directa para contrastar el contenido de este artículo, pero ella admitió solo que le enviáramos un cuestionario y al responder por escrito (lo cual impide controvertir sus argumentos) pidió que no se le editara. Ante la imposibilidad de poner todo el contenido en este artículo, lo publicamos en nuestra versión web.

A la pregunta de por qué contrató a una firma externa si Catastro podía cumplir con el apoyo a la gestión del inventario de bienes inmuebles, la funcionaria respondió que en su momento elevaron consultas con la Subsecretaría de Catastro y que esta dijo no poder desarrollar la labor solicitada. Sin embargo, es claro que Catastro incluso había hecho una propuesta para prestar ese servicio, con menor costo, y EL COLOMBIANO tiene la prueba.

Al preguntarle por qué en documentos anexos al contrato se dice que a la convocatoria solo se presentó TX si en realidad hubo tres propuestas, Delgado aseguró que un estudio previo indicaba que no había más oferta en el mercado. No obstante, las tres propuestas presentadas en su momento (ver facsímiles) demuestran lo contrario