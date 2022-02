Los criterios para convertirse en una donante son: tener sobreproducción de leche materna (o sea que genere suficiente para su bebé y para otros); que esté familiarizada con el proceso de extracción de leche; que no le esté brindando alimento de fórmula a su bebé; que no haya recibido transfusiones de sangre recientemente ni que se haya realizado tatuajes hace poco; que no esté tomando medicamentos contraindicados para la lactancia; que no sea consumidora de cigarrillo, alcohol o sustancias psicoactivas; que vivan en el área metropolitana; y que no tengan síntomas de Covid.