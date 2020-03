¿Es viable abrir el hospital de Buenos Aires para atender enfermos de covid-19?

En tiempos de contingencia por la pandemia global, las infraestructuras de salud abandonadas o en obra adquieren una relevancia adicional porque se convierten en opciones para ampliar, a corto plazo, la red pública disponible en la capital antioqueña.

Así pasó con la Clínica Saludcoop de la 80 en Belén, propiedad de la EPS en liquidación y de la que entidades como Comfama y la Alcaldía de Medellín asumieron el control para habilitar nuevas camas de UCI y ponerla al servicio de la ciudad.

Publicidad

Por tal motivo no era descabellado pensar en habilitar de manera parcial la Unidad Hospitalaria de Buenos Aires, la obra de infraestructura más importante que se adelanta en la comuna 9, en la calle Ayacucho frente a la estación Buenos Aires del tranvía, y que podía ser una buena opción para aumentar la capacidad de camas disponibles para hospitalización y para Unidades de Cuidados Intensivos.

Wilder Echavarría, gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), explicó que aunque se tuvo en carpeta esta opción desde que se desencadenó la contingencia, no es viable por el avance del proyecto (por dentro está en obra gris), dado que no se garantizan las condiciones de asepsia requeridas para atender pacientes:

“Técnicamente no es viable. El hospital es nivel de complejidad 1 y las UCI normalmente se concentran en infraestructuras de mayor complejidad; además, las obras avanzan al 62 % y estamos en trabajos que no permiten las condiciones de asepsia para tener pacientes, y menos de UCI. Y nunca se pensó para eso, además la directriz nacional es fortalecer el sistema hospitalario actual”, indicó el gerente de la EDU, entidad que ejecuta la obra.

Agregó que entre los detalles que no permiten que se habiliten algunos pisos de la estructura para recibir pacientes, está que por el momento se trabaja con redes eléctricas e hidrosanitarias temporales, toda la estructura está en obra gris, no hay áreas seguras para la circulación de ambulancias y aún no hay ascensores para camilleros de uso hospitalario.