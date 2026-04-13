Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid le suspendieron servicios a Nueva EPS por millonarias deudas

El Hospital Alma Máter y la Clínica Cardiovid le suspendieron temporalmente sus servicios a la Nueva EPS, a raíz de las crecientes deudas que esa promotora en control del Gobierno Nacional acumula con la red hospitalaria del departamento.
Una de las medidas más drásticas la tomó el hospital de la Universidad de Antioquia, que desde el pasado 8 de abril le notificó por escrito al gerente regional de esa EPS, Carlos Andrés Vasco Álvarez, la cancelación de varios servicios.
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En dicha comunicación, el hospital le reclamó a la EPS no estar respondiendo por una cartera de $53.878 millones, cuyo impago tiene contra las cuerdas a esa institución para garantizar su normal funcionamiento.