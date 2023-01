Con la sutileza de un grupo de ladrones de película, tres delincuentes en Apartadó lograron llevarse un botín de $50 millones tras penetrar un local de tecnología y asaltar un cajón donde se hallaba el dinero.

Según las autoridades, los hombres entraron al establecimiento a través de un hueco que abrieron desde una vivienda contigua. Una vez rompieron el muro divisorio ingresaron vestidos de negro y con el rostro tapado con máscaras. Llegaron directo hasta el cajón que, evidentemente, tenían identificado previamente y sacaron los $50 millones. “Según lo que manifiesta el propietario del establecimiento, digamos que no tocaron nada más, no movieron nada si no que llegaron a ese cajón”, relató el mayor Mario Alexander Cárdenas, comandante del distrito 1 de la Policía de Apartadó.