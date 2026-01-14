¿Disputas por el territorio? Las implicaciones por aparición de otro hipopótamo muerto en el Magdalena Medio

Flotando patas arriba y evidentemente descompuesto, así apareció el cadáver de un hipopótamo en un lago dentro de un predio que antiguamente perteneció a la Hacienda Nápoles. El hallazgo lo hicieron campesinos el pasado fin de semana, tras lo cual informó a Cornare que procedió a enviar a su equipo para verificar la situación.
Lo primero que descartó el equipo liderado por David Echeverri, jefe de Gestión de la Biodiversidad de la entidad, es que el animal haya sido atacado por personas. También desestimaron que se tratara de uno de los individuos esterilizados en medio del plan de esterilización masiva que finalmente no prosperó como esperaban las autoridades.