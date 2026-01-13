Hallaron muerto a un hipopótamo en predio que hizo parte de la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia

La Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, Cornare, confirmó el hallazgo de un hipopótamo sin vida en uno de los lagos de lo que, anteriormente, se conocía como la Hacienda Nápoles en Puerto Triunfo, Antioquia, subregión del Magdalena Medio.

De acuerdo con la entidad, el equipo técnico se dirigió al lugar para inspeccionar la escena después de un reporte comunitario. Allí dieron con el animal, quien estaba en medio del lago, con las patas hacia arriba y en un alto grado de descomposición.

Si bien aún no se conocen las causas exactas del deceso, las primeras hipótesis apuntan a una lucha territorial.

“En el mismo lago se encontró una hembra en calor y otros machos que estaban en una faena de apareamiento. Podría decirse que eso es una condición natural de esta especie, pelear entre ellos cuando se dan este tipo de contextos, lo que habría ocasionado la muerte de este animal. También es posible que, al estar expuestos a un hábitat silvestre, puedan adquirir virtus, enfermedades y eso los haga llegar a la muerte”, explicó David Echeverri López, jefe de la Oficina de Gestión de la Biodiversidad de Cornare.