Hasta $250 millones por información clave: buscan a cabecillas criminales en el Oriente antioqueño

Ante los reiterativos casos de homicidio que enlutan a los habitantes de algunos municipios del Oriente antioqueño y cada vez generan más zozobra, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció una recompensa de hasta $250 millones por los principales cabecillas del Clan del Golfo y El Mesa, estructuras criminales que delinquen en esta zona del departamento y a quienes se les atribuyen las muertes violentas.

El monto se confirmó tras un consejo de seguridad que tuvo la participación del mandatario departamental y de varios alcaldes de los municipios de esta subregión.

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Entre los cabecillas más buscados, y por quien ofrecen ese dinero, se destacan alias “Pirry” de El Mesa. Además, por alias “Bimbo” y alias “El Loco”, también perteneciente a este grupo delictivo, y por alias “Fresita” del Clan del Golfo, se ofrece una recompensa de hasta $100 millones.

“Le solicitamos a la Policía Nacional que gestione una activación de circular roja de Interpol por alias Pirry para que este pueda ser capturado, toda vez que se presume, salió del país”, dijo Rendón.

Por su parte, el alcalde de Rionegro Jorge Rivas, precisó: “Agradecemos a toda la Fuerza Pública y a la Fiscalía, por estar prestos a atender ese incremento de homicidios que se presenta no solo en Rionegro sino también en otros municipios del Oriente antioqueño”.