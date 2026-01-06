Una llamada permitió el rescate de un cuerpo sin vida en un afluente de Rionegro, Oriente antioqueño

Fue una llamada de uno de los habitantes de Rionegro, en la subregión Oriente del departamento, casi en la tarde noche del pasado domingo 4 de enero, la que alertó a las autoridades sobre lo que sería un cuerpo en una orilla del río de ese municipio, razón por la cual se activó inmediatamente la ruta de búsqueda por parte de los organismos de socorro.

Cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos de Rionegro acudieron al sitio señalado por la persona que hizo el reporte. Allí corroboraron la información suministrada: un cuerpo sin vida en medio del afluente.