El 30 de enero no se cumplió ese rito. O sí tuvo lugar, pero en otra iglesia, al lado del cuerpo sin vida de su hijo. Dos días antes ella misma, tras girar con dificultad las llaves del apartamento en que Juan David vivía, lo encontró muerto. Gritó. Estaba medio desnudo, atado de manos, con una correa en el cuello, envuelto en sangre. Rosa Belén había cumplido años siete días antes.

Era delgado, de ojos y pelo oscuro. Su color azul, al que mudaba con lentes de contacto, no lo heredó de su abuelo materno. La tintura para pelo lo convertía en el ‘mono’ de Rosa Belén; ella también se tinturaba. “¡Se pasó para arriba dizque para independizarse, pero él seguía comiendo acá!”.

Juan David estudió diseño gráfico y repostería pero no ejerció. Terminó trabajando en marketing y logística. Hace dos años se había colocado en Sura, en donde apoyo actividades relacionadas con la vacunación y las pruebas covid. Madrugaba y, antes de irse, acompañaba a su papá Carlos Enrique López a las quimioterapias por un cáncer de vejiga.

Rosa Belén persiste en sus clases de natación, en las piscinas de la Floresta. Lidia, además, con la enfermedad de una de sus nietas, a quien visita en una clínica de la Avenida Oriental. Y conversa poco sobre la muerte del menor de sus hijos con su esposo. Carlos no dice nada, cuenta. Vive acongojado. Ni ella le pregunta nada.

—Era muy devoto a Dios. Le gustaba asistir a misa conmigo. Siempre estaba listo los domingos, a las 8:00 de la mañana, para que fuéramos. No pude volver a la Metropolitana. ¡Y yo que lo llevé desde que había que cargarlo!

* * *

Las cenizas de Juan David están cerca de una fuente que construyeron los López Alzate en la parte trasera de su casa, a la cual aportó la pareja que Juan David tenía en Bogotá. Desde la terraza que allí se atisba, Rosa Belén gritó, pidiendo ayuda, el 28 de enero.

A las 3:00 de la mañana de ese día todavía sonaba el equipo de sonido del apartamento de Juan David. Era rock, dice su mamá, quien no atendió los pedidos de su esposo de ir al tercer piso para que el muchacho apagara la música. Le tocaba madrugar, pensó ella. No justificaba. Era bobada.

Ese día se levantó animada. A las 8:00 de la mañana ya tenía la casa arreglada. Sonó el teléfono. Llamaban desde Sura. Dijeron: ‘Llamamos para preguntar por Juan David, es que no ha aparecido a trabajar’. ¡¿Cómo así?! Si ese muchacho es súper juicioso, respondió ella de inmediato.

Rosa Belén cogió la copia de las llaves. Subió. Estaba nerviosa. Trató de abrir la puerta. No abría. Juan David, Juan David, gritó, desde afuera. La llave volteó. La puerta abrió. Apareció el dolor. Tenía un trapo en la boca, dice. No lo sentimos gritar, recuerda. Estaba demasiado morado y había mucha sangre, no olvida.

Las autoridades llegaron al barrio y adelantaron los procedimientos respectivos. Los vecinos, horas después, ayudaron a bajar las matas que allí Juan David tenía. Además de matarlo, le robaron los ahorros, la ropa, una cadena, el televisor. Pensaba viajar a la Argentina pero en la misma maleta que compró para la travesía se le llevaron todo.

Una de las cosas que Rosa Belén aún no retoma es el karaoke. Cantaba, en su casa, sola, hasta la medianoche. Aunque todavía emplea su voz en el coro de la Red de Escuelas de Música de la ciudad. Entona tangos, de Carlos Gardel, como ‘Por una cabeza’. Y acumula recortes de periódico, con las noticias de los ataques a otros hombres homosexuales (ver Informe).

“Luchamos por dar con los asesinos. Que me cuenten quién fue, que yo pueda saber a quiénes han cogido”. La luz tenue que escapa a las cortinas color pastel pega en el rostro de Rosa Belén. En silencio, una de las cámaras que instaló por miedo después del asesinato. La pantalla de monitoreo está en su habitación. Allí también cuelga un retrato grande de su ‘mono’, Juan David.