Empresa afectada por gran incendio en Itagüí es la que diseñó bicicleta de Mariana Pajón

El gigantesco incendio que ya completó 24 horas en una bodega de Itagüí, que este martes continuaban liquidando los bomberos, afectó una de las instalaciones de una compañía de bicicletas con una historia de éxito.
La empresa, identificada como HA Bicicletas, es la firma detrás de la prestigiosa marca GW y es una de las empresas más importantes del país en su ramo.
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Su origen se remonta a 1958, cuando su fundador, Hernán Aristizábal, empezó a traer repuestos y llantas para bicicletas desde Checoslovaquia, siendo todavía un estudiante de Contaduría.
Pese a que el negocio iba por buen camino, en 1963 Aristizábal tuvo su primer gran problema, cuando en ese año el Gobierno Nacional decidió prohibir las importaciones para hacerle frente a una crisis cambiaria.