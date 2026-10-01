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Golpearon en gavilla a un adulto mayor de 60 años: ofrecen $10 millones por los agresores

La Gobernación de Antioquia busca identificar y capturar a varios jóvenes que participaron en una pelea ocurrida el 28 de septiembre, tras una discusión de tránsito. Videos ciudadanos, que ya analizan las autoridades, muestran parte de lo sucedido.

  • Atrás, panorámica del municipio de La Ceja. Adelante, imagen de la recompensa. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
    Atrás, panorámica del municipio de La Ceja. Adelante, imagen de la recompensa. Fotos: EL COLOMBIANO y cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
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La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que permita identificar, judicializar y capturar a las personas que participaron en una riña en La Ceja, en el Oriente antioqueño, en la que resultó herido un hombre de 60 años.

El hecho ocurrió el pasado 28 de septiembre en el sector María Auxiliadora, cerca del polideportivo del mismo nombre. Quedó registrado de forma parcial en videos de ciudadanos que luego circularon en redes sociales y que ahora examinan las autoridades.

Según los reportes conocidos, todo empezó por una situación de tránsito. El hombre se movilizaba en un vehículo de carga pesada y habría pedido a varios jóvenes que retiraran una motocicleta que le impedía hacer un giro y continuar su recorrido.

Entérese: Madre del bebé muerto a golpes en Bello dijo en el hospital que se le había caído

Lo que comenzó como un reclamo habría escalado con rapidez hasta convertirse en una confrontación física. Las circunstancias exactas, incluyendo quién agredió primero y cómo se desarrollaron los hechos, son materia de investigación.

En las imágenes se ve al adulto mayor con un machete en la mano mientras enfrenta a varios jóvenes. Luego, los jóvenes se abalanzan sobre él con puños y golpes. Incluso después de que cae al suelo, lo siguen pateando y golpeando entre varios, mientras otras personas se acercan a la escena gritando “¡Suéltenlo!”.

Los registros permitieron a ciudadanos y autoridades avanzar en la identificación de algunos de los presuntos agresores. Aun así, la recompensa busca obtener información que permita establecer con claridad quiénes participaron y cuál fue el papel de cada uno.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado información sobre el estado de salud del hombre ni la gravedad de las lesiones.

La intervención oficial

Unidades de la Policía Nacional llegaron al sector para controlar la alteración del orden público. Según el secretario de Gobierno y Seguridad de La Ceja, Geovany Henao Gallego, durante el procedimiento se impusieron dos comparendos a personas involucradas en la confrontación.

El funcionario rechazó los hechos de violencia y llamó a la ciudadanía a resolver las diferencias mediante el diálogo y el respeto.

Las riñas son un motivo frecuente de atención para las autoridades en Antioquia. Los problemas de convivencia y las riñas son una de las principales causas de homicidios en la región, muy cerca de las ocasionadas por estructuras criminales.

Los especialistas en convivencia suelen señalar que discusiones por asuntos cotidianos, como el tránsito, el ruido o el espacio público, son el origen frecuente de este tipo de peleas. El caso de La Ceja es un ejemplo de cómo un conflicto menor puede derivar en una agresión grave, con riesgos para todos los involucrados.

Las autoridades analizan los videos para establecer la identidad de los demás participantes. La recompensa busca facilitar esa tarea y ayudar a esclarecer lo sucedido y las responsabilidades individuales. Quien tenga información puede acercarse a las autoridades; conviene precisar los canales oficiales en la versión final.

Lea más: En video: investigan violenta golpiza contra una mujer en un sendero de Robledo, Medellín

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué delitos podrían enfrentar los jóvenes involucrados?
Dependiendo del dictamen de Medicina Legal sobre las lesiones del adulto mayor, los implicados podrían responder por delitos como lesiones personales agravadas, perturbación de la tranquilidad y empleo de violencia en espacio público.
¿A dónde se puede brindar información para denunciar a los agresores?
Las autoridades dispusieron la línea 123 de la Policía Nacional y los canales de denuncia de la Sijín en el Oriente antioqueño para recibir datos de forma estrictamente confidencial.

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