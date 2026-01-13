Decretos de Petro le costarían a Antioquia más de $1,5 billones: gobernador Rendón

La emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional y el incremento del salario mínimo le dejarían a Antioquia un impacto fiscal de más de $1,5 billones, según aseveró este martes el gobernador Andrés Julián Rendón.
La alerta se produjo en medio de la fuerte controversia que abrieron esas dos disposiciones emitidas por el presidente Gustavo Petro, que no solo han desatado consternación por sus impactos en la economía nacional, sino por sus coletazos en las finanzas de los entes territoriales.
Le puede interesar: Consejo Gremial pide a la Corte Constitucional suspender decreto de Emergencia económica en Colombia
En el caso de Antioquia, el mandatario seccional sostuvo que los $1,5 billones se dividen en varios frentes.
Uno de los más importantes se asocia al salario mínimo que, de acuerdo con los cálculos del Departamento, generaría un faltante de $770.000 millones, asociado a sobrecostos en proyectos de infraestructura, vivienda y un incremento generalizado en los gastos de funcionamiento.