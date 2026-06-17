Gobernación visita municipios de Antioquia por denuncias de constreñimiento electoral de disidencias

Ante las denuncias sobre presuntas presiones por parte de las disidencias de las Farc a la población civil en Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial, el gobernador Andrés Julián Rendón realizó una visita a los municipios de Campamento y San Andrés de Cuerquia, en el Norte del departamento, con el fin de verificar de primera mano la situación de orden público y evaluar las garantías para el ejercicio del voto. Según el mandatario, estas localidades, junto con Angostura —donde hizo presencia la Cuarta Brigada del Ejército Nacional—, concentran varias de las denuncias relacionadas con supuesto constreñimiento electoral. De acuerdo con la información recibida por las autoridades, integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que tendrían presencia en la zona junto al grupo delincuencial conocido como Los de la Mesa, estarían ejerciendo intimidación a los habitantes de estos pueblos. Lea más: Cayó en Bello alias “Perico”, explosivita de las Disidencias ¿Por qué lo buscaban? Rendón precisó que los grupos armados estarían citando a miembros de la comunidad a reuniones, realizando procesos de identificación y promoviendo acciones orientadas a influir en la intención de voto. Además, advirtió que este tipo de situaciones generan temor entre la población y podrían afectar la participación democrática en Antioquia y, a su vez, en el país. “Los grupos armados presionan a la gente y ellos, por evitar un problema, prefieren no salir a votar. Hacen llamados para votar por el candidato que más les convendría a sus propósitos criminales”, dijo el gobernador.

A la par, el mandatario departamental señaló que la participación electoral en la primera vuelta estuvo por debajo de los promedios habituales. En Campamento, por ejemplo, votó menos del 30 % de las personas habilitadas para sufragar, mientras que en San Andrés de Cuerquia la cifra rondó el 40 %, por debajo del promedio nacional. Finalmente, Rendón agregó que se solicitó a los más de 15.000 integrantes de la Fuerza Pública desplegados para la jornada electoral, mantener especial vigilancia en estas localidades, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de manera libre, segura y sin presiones.

¿Cuándo se conocieron las denuncias?