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Gobernación visita municipios de Antioquia por denuncias de constreñimiento electoral de disidencias

Los municipios que estarían más expuestos ante las intimidaciones, que al parecer son promovidas por el Frente 36, hacen parte de la subregión Norte del departamento.

  • Grafiti intimidatorio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. FOTO Camilo Suárez.
    Grafiti intimidatorio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia. FOTO Camilo Suárez.
El Colombiano
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hace 39 minutos
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Ante las denuncias sobre presuntas presiones por parte de las disidencias de las Farc a la población civil en Antioquia de cara a la segunda vuelta presidencial, el gobernador Andrés Julián Rendón realizó una visita a los municipios de Campamento y San Andrés de Cuerquia, en el Norte del departamento, con el fin de verificar de primera mano la situación de orden público y evaluar las garantías para el ejercicio del voto.

Según el mandatario, estas localidades, junto con Angostura —donde hizo presencia la Cuarta Brigada del Ejército Nacional—, concentran varias de las denuncias relacionadas con supuesto constreñimiento electoral. De acuerdo con la información recibida por las autoridades, integrantes del Frente 36 de las disidencias de las Farc, que tendrían presencia en la zona junto al grupo delincuencial conocido como Los de la Mesa, estarían ejerciendo intimidación a los habitantes de estos pueblos.

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Rendón precisó que los grupos armados estarían citando a miembros de la comunidad a reuniones, realizando procesos de identificación y promoviendo acciones orientadas a influir en la intención de voto. Además, advirtió que este tipo de situaciones generan temor entre la población y podrían afectar la participación democrática en Antioquia y, a su vez, en el país.

“Los grupos armados presionan a la gente y ellos, por evitar un problema, prefieren no salir a votar. Hacen llamados para votar por el candidato que más les convendría a sus propósitos criminales”, dijo el gobernador.

A la par, el mandatario departamental señaló que la participación electoral en la primera vuelta estuvo por debajo de los promedios habituales. En Campamento, por ejemplo, votó menos del 30 % de las personas habilitadas para sufragar, mientras que en San Andrés de Cuerquia la cifra rondó el 40 %, por debajo del promedio nacional.

Finalmente, Rendón agregó que se solicitó a los más de 15.000 integrantes de la Fuerza Pública desplegados para la jornada electoral, mantener especial vigilancia en estas localidades, con el objetivo de garantizar el derecho al voto de manera libre, segura y sin presiones.

¿Cuándo se conocieron las denuncias?

Desde el pasado miércoles 10 de junio, la Gobernación de Antioquia señaló que las disidencias de las Farc estarían intimidando a campesinos de varios municipios del Norte del departamento para incidir en los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“El Frente 36 de las Farc está de nuevo, abiertamente, constriñendo o pretendiendo hacerlo, a la población en municipios como Angostura y Campamento, donde están haciendo reuniones y obligando a la gente a revertir el resultado electoral de primera vuelta, so pena de atenerse a las amenazas que ellos mismos han expuesto”, dijo en su momento Andrés Julián Rendón, gobernador.

Y es que todo esto se da en medio de un contexto violento que tiene a muchas comunidades de Antioquia bajo el temor y la zozobra.

Uno de los casos más crudos ocurrió durante la primera semana de junio en el municipio de Remedios, Nordeste antioqueño, donde integrantes del Frente 4, también bajo las órdenes de alias Calarcá, perpetraron una masacre en la vereda Las Camelias tras asesinar a cuatro campesinos: dos hombres y dos mujeres, todos adultos mayores.

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Lo más indignante es que, antes de cometer el crimen, los violentos quemaron unas casas de una finca y retuvieron por varias horas a las víctimas, a quienes ataron de manos y les tomaron fotografías que difundieron entre los habitantes del sector como forma de intimidación.

Horas después, el mismo Frente 4 de las disidencias de las Farc reconoció el hecho y se atribuyó el asesinato de estas personas. Así lo confirmó el mismo gobernador de Antioquia.

Entre tanto, y en medio de las denuncias, se espera que las comunidades de los municipios más afectados puedan ejercer su derecho al voto tranquilamente, y que las múltiples intimidaciones no repercutan en los resultados del próximo domingo 21 de junio en la segunda vuelta presidencial.

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