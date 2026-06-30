Gobernador Rendón rechaza visita sorpresa de SuperSalud por persecución política: “quiere hacer mucho daño antes de irse”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció este lunes 29 de junio que la Superintendencia Nacional de Salud prepara una “visita sorpresa” a la Gobernación, hecho que calificó como un posible acto de persecución política contra su administración.
A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró haber sido informado de que funcionarios de la Supersalud llegarían “en las próximas horas” al departamento.
”Antioqueños, he sido informado de que en las próximas horas llegará una visita sorpresa de la Supersalud a la Secretaría de Salud del Departamento. Esta gente quiere hacer mucho daño antes de irse. Estaremos muy vigilantes. El Gobierno de Antioquia ha actuado con transparencia, con rectitud, siempre apelando al servicio y a mejorarle las condiciones de salud a los antioqueños”, escribió Rendón.