Gobernador Rendón rechaza visita sorpresa de SuperSalud por persecución política: “quiere hacer mucho daño antes de irse”

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció este lunes 29 de junio que la Superintendencia Nacional de Salud prepara una “visita sorpresa” a la Gobernación, hecho que calificó como un posible acto de persecución política contra su administración. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró haber sido informado de que funcionarios de la Supersalud llegarían “en las próximas horas” al departamento. ”Antioqueños, he sido informado de que en las próximas horas llegará una visita sorpresa de la Supersalud a la Secretaría de Salud del Departamento. Esta gente quiere hacer mucho daño antes de irse. Estaremos muy vigilantes. El Gobierno de Antioquia ha actuado con transparencia, con rectitud, siempre apelando al servicio y a mejorarle las condiciones de salud a los antioqueños”, escribió Rendón.

El gobernador también cuestionó que, según él, la Superintendencia no haya mostrado el mismo rigor para revisar las intervenciones que el Gobierno Nacional ha realizado sobre varias EPS, como Nueva EPS, que tras la intervención pasó de tener una cartera pendiente de $1,1 billones en 2022 a $4,6 billones en la actualidad. “Ojalá tuvieran la misma determinación para auditar las intervenciones que hizo ese mismo gobierno y que dejó billonarias deudas al sistema de salud en Colombia. Pero están arropados con la misma cobija”, agregó. La denuncia ocurre poco después de que el presidente Gustavo Petro designara al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, como superintendente nacional de Salud encargado, decisión que generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos y gremiales. Entérese: A horas de la rendición de cuentas de Petro, en Antioquia exponen crisis de $7 billones causada por las EPS intervenidas Analistas y opositores han advertido sobre posibles conflictos de interés debido a los enfrentamientos que Quintero sostuvo con dirigentes antioqueños, entre ellos el propio Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez y el Grupo Empresarial Antioqueño. Además, enfrenta un juicio por peculado y apropiación indebida: “Estamos hablando de una persona que tiene cargos imputados y que no cuenta con el rigor técnico para manejar la médula del sistema de salud”, dijo la abogada y analista política Sofía Araújo en Noticias RCN. La posible inspección también se produce en un momento de alta tensión entre la Nación y el departamento por el manejo del sistema de salud. Antioquia ha cuestionado reiteradamente las intervenciones del Gobierno sobre varias EPS y ha denunciado retrasos en los pagos a hospitales y clínicas, mientras el Ejecutivo sostiene que las medidas buscan sanear el sistema. Recientemente, previo a la llegada del presidente a la Universidad de Antioquia, en donde realizó la rendición de cuentas de su Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia denunció que, tras la intervención de las EPS realizadas durante el gobierno de Petro, la deuda de las EPS con el sistema de salud creció a $7 billones.

Además, no sería la primera actuación reciente de organismos nacionales en entidades del departamento. Hace pocas semanas, la Superintendencia realizó una inspección a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), un activo estratégico para las finanzas departamentales, en una visita que también generó cuestionamientos desde la administración de Rendón. La FLA solicitó una recusación del Superintendente de Salud, Quintero, pero el Ministerio de Salud rechazó esta solicitud por considerar que no tenía fundamentos jurídicos suficientes.

En la mañana de este 30 de junio, Quintero anunció que la Superintendencia de Salud presentará una denuncia penal contra la FLA por presunta obstrucción a la visita de inspección, argumentando que las directivas de la empresa se negaron a entregar información solicitada. Sobre la posible visita de la Superintendencia de Salud a la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia, cabe recordar que en abril, cuando la hoja de vida del exalcalde se colgó en la plataforma de Sigep, el gobernador Rendón expresó su preocupación afirmando que Quintero “llega a terminar la tarea de saqueo y destrucción del sistema (de salud)”. También pronosticó que llegarán más intervenciones de EPS y de hospitales públicos. Ante esto, Quintero se pronunció en sus redes sociales con un mensaje en respuesta: “Gobernador: vamos a revisar con detalle las denuncias de corrupción que han llegado sobre como (sic) la gobernación de Antioquia ha manejado los hospitales departamentales. No me temblará la mano. Nadie está por encima de la ley”. Hasta el momento, la Superintendencia Nacional de Salud no se ha pronunciado oficialmente sobre el anuncio del gobernador ni ha confirmado el alcance o los objetivos de la eventual visita de inspección. Mientras tanto, desde la Gobernación aseguraron que colaborarán con cualquier requerimiento de los organismos de control y reiteraron que su gestión se ha realizado “con transparencia y rectitud”. Lea más: “Se están terminando de robar la salud”: Federico Gutiérrez cuestionó nombramiento de exgerente del Hospital General de Medellín

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