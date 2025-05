Fuego cruzado entre grupos armados causó zozobra en colegio de Betulia, Antioquia

Según informaron las autoridades, aunque en la confrontación no resultó herido ni afectado ningún estudiante, el hecho encendió las alertas por la situación de seguridad que nuevamente está atravesando ese municipio de la subregión del Suroeste antioqueño.

“Por prevención se le invitó a los niños que no se pararan en las ventanas por si algo ocurría. Esto no debería pasar, el clima de una institución educativa, el ambiente escolar, no se debería ver alterado por ninguna acción violenta”, dijo el funcionario.

“No hay nada que lamentar en términos de integridad física o de los bienes de la institución. Un gran susto que el rector supo controlar. Se tuvo también el apoyo de la Policía, para que cuando terminara la jornada los niños y sus familias pudieran abandonar el plantel sin problemas”, añadió Alviar.

Le puede interesar: “Los que tienen que esconderse son los criminales”: gobernador Rendón emitió decreto pidiendo asistencia militar

El brigadier general (r) Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que esta no es la primera vez que se presenta una confrontación de este tipo cerca a la zona urbana de Betulia y sostuvo que los grupos que participaron de la misma ya están identificados por las autoridades.