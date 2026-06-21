Fue a votar vestido de tigre en Chigorodó ¿Lo dejaron votar?

En medio de la apretada jornada electoral de este domingo 21 de junio, un curioso hecho se registró en un puesto de votación del Urabá antioqueño. Según informó el medio Urabá Digital, a un puesto de votación del municipio de Chigorodó llegó un hombre disfrazado de tigre para ejercer su derecho al voto, en clara alusión al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. Lea también: Embarcación con material electoral se incendió en el Bajo Cauca antioqueño, ¿qué pasó? En imágenes difundidas en redes sociales, se ve al hombre descendiendo de una camioneta y caminando hasta el centro de votación donde buscaba ejercer su derecho. Sin embargo, en otro de los videos difundido por el medio se observó como uniformados de la Policía Nacional le solicitaron retirarse el disfraz para poder ingresar al puesto de votación. Según trascendió, la amonestación de los uniformados se dio ya que no era permitido entrar con el rostro cubierto o con elementos que pudieran dificultar su identificación. Posteriormente, se informó que el ciudadano tuvo que salir del lugar y luego regresó sin el disfraz para poder votar. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí. Siga leyendo: ATENCIÓN: Abelardo De la Espriella es el virtual ganador de la Presidencia, según preconteo de la Registraduría