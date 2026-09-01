Fincas, carros y negocios: los millonarios bienes que el FBI y Fiscalía asocian a banda narco en Antioquia

En una gran redada realizada en varias partes del país, la Fiscalía afectó 44 bienes que estarían presuntamente vinculados a una organización narco que envía cocaína a Estados Unidos y Centroamérica.

Entre las propiedades involucradas, avaluadas en $22.118 millones, aparecen 34 inmuebles (17 rurales y 17 urbanos), 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad.

Le puede interesar: Los lujosos bienes embargados al influencer de la Cybertruck en Medellín por 17.000 millones

Según informó la Fiscalía, la mayor parte de dichas propiedades estarían ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

El ente acusador sostuvo que la operación busca afectar económicamente a una organización conocida como Los del Dorado, a la que también le está siguiendo la pista el FBI y otras entidades colombianas como la Dijín de la Policía.