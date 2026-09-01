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Fincas, carros y negocios: los millonarios bienes que el FBI y Fiscalía asocian a banda narco en Antioquia

La organización, conocida como Los del Dorado, es investigada por el FBI y las autoridades colombianas.

  • Este es uno de los bienes rurales afectados por la Fiscalía como parte de un operativo realizado contra Los del Dorado. FOTO: Cortesía Fiscalía
    Este es uno de los bienes rurales afectados por la Fiscalía como parte de un operativo realizado contra Los del Dorado. FOTO: Cortesía Fiscalía
El Colombiano
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hace 2 horas
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En una gran redada realizada en varias partes del país, la Fiscalía afectó 44 bienes que estarían presuntamente vinculados a una organización narco que envía cocaína a Estados Unidos y Centroamérica.

Entre las propiedades involucradas, avaluadas en $22.118 millones, aparecen 34 inmuebles (17 rurales y 17 urbanos), 6 vehículos, 3 establecimientos de comercio y una sociedad.

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Según informó la Fiscalía, la mayor parte de dichas propiedades estarían ubicadas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.

El ente acusador sostuvo que la operación busca afectar económicamente a una organización conocida como Los del Dorado, a la que también le está siguiendo la pista el FBI y otras entidades colombianas como la Dijín de la Policía.

De acuerdo con esas pesquisas, la agrupación obtenía pasta base de coca en el departamento de Nariño y de allí, camuflándola en vehículos de carga, la transportaba hasta Puerto Triunfo, en Antioquia, donde tenía varios laboratorios clandestinos para la transformación de este componente en cocaína.

La Fiscalía sostuvo tener evidencia de que, tras sintetizar el alcaloide, la droga era escondida en camiones de ganado o de transporte de materiales de construcción, como arena y escombros.

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Con esta modalidad, la sustancia era transportada hacia la Costa Caribe, en donde a su vez era embarcada hacia Norteamérica y Centroamérica.

Según la Fiscalía, con las millonarias ganancias de esta actividad, Los del Dorado empezaron a comprar bienes y a registrarlos a nombre de terceros, con el fin de legalizarlos.

Con la ocupación de estos 44 bienes —que consisten en unas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión—, las autoridades afirmaron que se golpearon gravemente las finanzas de esa agrupación.

Bloque de preguntas y respuestas

¿En qué departamentos de Colombia estaban ubicados los bienes incautados en el operativo?
La mayoría de las propiedades afectadas por la Fiscalía se encuentran distribuidas en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá y Santander.
¿Qué tipo de propiedades y negocios entraron en el proceso de extinción de dominio?
Las medidas cautelares recayeron sobre 44 bienes en total, los cuales incluyen 34 inmuebles (divididos exactamente en 17 predios rurales y 17 urbanos), seis vehículos, tres establecimientos de comercio y una sociedad.
¿Cómo funcionaba la ruta del narcotráfico de la banda Los del Dorado?
La organización obtenía la pasta base de coca en el departamento de Nariño y la trasladaba hasta Puerto Triunfo (Antioquia) para procesarla. Posteriormente, movilizaban la cocaína ya sintetizada hacia la Costa Caribe, desde donde era despachada hacia Centroamérica y Norteamérica.

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