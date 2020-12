Nuevo hito para metro de la 80: Medellín desembolsó los primeros $111.000 millones

José Fernando Villegas

Director CCI

“Desde la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Antioquia hemos manifestado nuestro inconformismo con la elección de contratistas para las obras de Metroplús. Hay muchos temas que revisar frente a eso. No es un tema de la actual administración, sino que viene de atrás. Los contratistas no nos han dejado tranquilos con su trabajo y los resultados se ven con las obras inconclusas o mal hechas. Hay que hacer una salvedad en el tema del Túnel Verde, en donde la dificultad es un tema jurídico que no tiene una base técnica”.