Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Asesinaron a una venezolana en vereda de Támesis, Antioquia, y capturaron a su compañero sentimental por el crimen

A la víctima, de 20 años, la estrangularon y el presunto responsable fue detenido horas después en este mismo municipio.

  • A Keren Saray Linares (principal), de 20 años, la asesinaron en una aparente situación de violencia de género y por estos hechos ya fue capturado su compañero sentimental, Daniel Rendón (detalle), de 25 años. FOTOS: CORTESÍA NOTICIAS SUROESTE
    A Keren Saray Linares (principal), de 20 años, la asesinaron en una aparente situación de violencia de género y por estos hechos ya fue capturado su compañero sentimental, Daniel Rendón (detalle), de 25 años. FOTOS: CORTESÍA NOTICIAS SUROESTE
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 2 horas
bookmark

Un caso de feminicidio se registró en las últimas horas en el Suroeste antioqueño, luego de que una situación de violencia de pareja terminara con una mujer venezolana, de 20 años, asesinada y su compañero sentimental capturado.

Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles en la vereda Travesías, a una hora y 20 minutos del casco urbano del municipio de Támesis, cuando se conoció del asesinato de Keren Saray Linares, de 20 años, a quien las autoridades la encontraron con notorios signos de estrangulamiento.

El alcalde de este municipio, Juan Pablo Pérez, relató que “se ha presentado un hecho de feminicidio, en la que le arrebatan la vida a una joven de 20 años. La institucionalidad está unida para atender este lamentable hecho”.

Entérese: Ofrecen $50 millones por responsables del homicidio de la “Concejala 14”, la lideresa de Santa Bárbara, Antioquia

Hasta el momento no han trascendido las circunstancias que rodearon el asesinato de esta extranjera, a quien hallaron sin vida dentro de la propiedad donde vivía con su compañero sentimental. Se investiga si se tenían reportes de situaciones de maltrato dentro de esta relación.

Luego de conocerse el crimen de Keren Saray, las autoridades realizaron una intensiva búsqueda del señalado responsable y un par de horas después de conocerse los hechos, la Policía Antioquia capturó a Daniel Rendón, de 25 años, en este mismo municipio del Suroeste antioqueño.

Le puede interesar:

“Ha sido capturado el presunto responsable del feminicidio ocurrido en la vereda Travesías. Pedimos a las autoridades actuar con toda la contundencia y esclarecer este crimen”, señaló el mandatario Pérez a través de sus redes sociales luego de esta detención.

En próximas horas, Rendón será presentando ante un juez de control de garantías para responder por el delito de feminicidio y que se determine si es enviado a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Con la muerte de Keren Saray, ya son 62 las mujeres asesinadas este año en Antioquia, de acuerdo con la Policía Nacional. Hay un incremento de 10 casos, si se comparan los números con el 2025, cuando a la fecha se habían presentado 52.

Temas recomendados

Violencia
Feminicidios
Homicidio
Violencia contra la mujer
seguridad
captura
Homicidios
Capturados
Támesis
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos