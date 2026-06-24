Asesinaron a una venezolana en vereda de Támesis, Antioquia, y capturaron a su compañero sentimental por el crimen

Un caso de feminicidio se registró en las últimas horas en el Suroeste antioqueño, luego de que una situación de violencia de pareja terminara con una mujer venezolana, de 20 años, asesinada y su compañero sentimental capturado.
Los hechos ocurrieron en la noche de este miércoles en la vereda Travesías, a una hora y 20 minutos del casco urbano del municipio de Támesis, cuando se conoció del asesinato de Keren Saray Linares, de 20 años, a quien las autoridades la encontraron con notorios signos de estrangulamiento.