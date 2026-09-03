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Pilas: este 15 de septiembre se acaban los descuentos a deudores de impuestos en Antioquia

La Gobernación de Antioquia invitó a la ciudadanía a aprovechar los últimos días de rebajas en el pago de intereses y sanciones.

  • Entre los impuestos incluidos en la lista de descuentos se encuentra la tasa de seguridad. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
    Entre los impuestos incluidos en la lista de descuentos se encuentra la tasa de seguridad. FOTO: Cortesía Gobernación de Antioquia
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los ciudadanos que acumulan deudas con la Gobernación de Antioquia tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para aprovechar una serie de alivios tributarios de entre el 70% y el 90% en el pago de sanciones e intereses.

Desde la Secretaría de Hacienda se precisó que los descuentos contemplan desde la tasa de seguridad, la contribución por valorización, la sobretasa a la gasolina, el impuesto al consumo, entre muchos otros.

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“El departamento cuenta con un beneficio tributario hasta el 15 de septiembre de varios impuestos. Este descuento será aplicado a los intereses y sanciones que hayan sido generados por el no pago de estos tributos. Es importante invitar a los contribuyentes deudores de estos tributos a que se pongan al día con sus obligaciones para evitar el inicio de los procesos de cobro coactivo”, informó María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación.

La administración departamental desglosó cómo funcionarán esos descuentos.

Por ejemplo, en el caso de la tasa especial de seguridad, señaló que los intereses de mora tienen hasta este 15 de septiembre una disminución del 90%, por facturas expedidas en 2025 y correspondientes al primero, segundo y tercer trimestre de ese año.

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Otro impuesto con rebajas significativas es la contribución por valorización, que según precisó la Gobernación tendrá una disminución del 70% en el cobro de los intereses por mora.

Esta contribución está relacionada con un paquete de 40 proyectos viales de entre 2016 y la década de 1990.

“Entre estos proyectos se encuentran las vías Puerto Triunfo – Puerto Nare, Puente Iglesias – Líbano (Támesis), Caucasia – Nechí, Bello – Hatillo, Hatillo – Pradera, Carabanchel – La María, Puro Cuero – Chapineros (El Retiro), El Limón – Anorí y Guatapé – San Rafael – San Carlos, entre otros”, precisó la Gobernación en un comunicado.

En la lista de tributos con rebajas también aparece el impuesto al consumo, con una reducción del 70% en intereses y sanciones; la sanción de tornaguías, con un alivio del 70%; procesos contravencionales, con 70%; estampillas, con 90%; contribución especial, con 90%; sobretasa a la gasolina, con 70%; impuesto al degüello, con 70%; y el Fondo Departamental para la promoción de Proyectos Productivos (FODES), con descuento en intereses del 90%.

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Finalmente, el departamento recordó que para acceder a esos beneficios los ciudadanos deudores deben pagar todo el capital adeudado.

Para resolver dudas, la Gobernación habilitó su línea móvil y de WhatsApp +576044099000, así como el correo gestiondocumental@antioquia.gov.co

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuál es el requisito obligatorio para que la Gobernación aplique el beneficio en la deuda?
El contribuyente debe cancelar el 100 % del capital adeudado en una sola obligación. El beneficio tributario no descuenta dinero de la deuda principal, sino que aplica únicamente sobre los intereses de mora y las sanciones acumuladas.
¿Qué consecuencias enfrentan los deudores que no paguen antes del 15 de septiembre?
Quienes no aprovechen el plazo perderán la rebaja de hasta el 90 % en sanciones e intereses y quedarán expuestos al inicio de procesos formales de cobro coactivo por parte de la Secretaría de Hacienda de Antioquia.
¿Cuáles impuestos tienen la rebaja máxima del 90 % en intereses?
El descuento del 90 % en cobros moratorios aplica para la Tasa Especial de Seguridad (sobre facturas expedidas en los tres primeros trimestres de 2025), las Estampillas departamentales, la Contribución Especial y los créditos del Fondo Departamental para la Promoción de Proyectos Productivos (FODES).

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