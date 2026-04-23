x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Listas las obras en puente sobre el río Mulatos en Urabá, ¿Cuándo lo abren?

Este puente podrá soportar cargas de hasta 52 toneladas y tendrá unas dimensiones de cerca de 5 metros de ancho y 49 de largo. Dada su anchura, solo podrá cruzarlo de a un vehículo a la vez.

  • Adelante, usuarios cruzando el puente. Atrás, aspectos de la estructura de 49 metros. FOTO: Cortesía e imagen tomada de redes
    Adelante, usuarios cruzando el puente. Atrás, aspectos de la estructura de 49 metros. FOTO: Cortesía e imagen tomada de redes
El Colombiano
El Colombiano
hace 25 minutos
bookmark

Las autoridades viales del departamento anunciaron que las obras en el puente del Río Mulatos que conecta a Necoclí con San Juan de Urabá ya están listas, por lo que se espera que muy pronto la estructura sea oficialmente entregada a la comunidad.

Cabe recordar que la comunidad de esta zona del Urabá venía esperando el puente luego de que hace más de dos meses las lluvias que azotaron la subregion se llevaran las estructuras sobre el río Mulatos, en Necoclí y la del río San Juan, en San Juan de Urabá.

Desde entonces, a los lugareños y transportadores les ha tocado hacer maromas para cruzar los afluentes, ya sea en improvisadas garruchas o en peculiares planchones que cobran entre $10.000 y $60.000 por pasada.

El gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, detalló que las obras ya quedaron listas este jueves 23 de abril, tal como estaba programado.

Lea también: Planchones improvisados conectan Urabá y Córdoba tras la caída de los puentes

También comentó, que, como el Invías en ese momento indicó no tener cómo afrontar las obras en Mulatos y San Juan, la Gobernación, mediante un permiso de intervención, asumió las obras para las fundaciones de los extremos de los puentes, que están en tierra firme. Para ello se hizo un contrato y se empezó a ejecutar las mismas entre el 10 de marzo y el 20 de marzo en Mulatos y en San Juan.

Según Rendón, desde el 3 de abril las obras en los extremos asumidas por la Gobernación quedaron finalizadas. Ya quedando el montaje, que culminó este jueves, a cargo del Invías.

EL COLOMBIANO consultó con el Invías cuando sería la apertura del puente de 49 metros sobre el río Mulatos y la entidad detalló que su apertura para la comunidad quedó programada para este viernes 24 de abril.

La Gobernación indicó que este puente podrá soportar cargas de hasta 52 toneladas y tendrá unas dimensiones de cerca de 5 metros de ancho y 49 de largo. Dada su anchura, solo podrá cruzarlo de a un vehículo a la vez.

Ahora, sobre el puente del río San Juan, el Invías indicó que aún no hay una fecha estimada para su entrada en funcionamiento.

Frente este punto, cabe recordar lo comentado por la entidad en una anterior ocasión:

“La programación para el puente sobre el río San Juan se define una vez se tenga el estudio del reforzamiento de la cimentación, lo que se hace indispensable para la instalación del puente modular”, añadieron desde el Invías el pasado 10 de abril.

Cabe recordar que estos dos puentes son medidas provisionales para restablecer la movilidad entre estos municipios de la subregión del Urabá, toda vez que el Invías deberá más adelante reconstruir las estructuras arrastradas por el agua.

Temas recomendados

Infraestructura
Transporte
Movilidad
Gobernación de Antioquia
Invías
Obras
Urabá
Necoclí
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos