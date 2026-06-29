Clan del Golfo se expandió a 80 municipios de Antioquia en medio del proceso de la paz total

El “juguemos a las escondidas” del gobierno de Gustavo Petro en medio de las negociaciones de la paz total hizo que el Clan del Golfo fuera la estructura criminal con mayor crecimiento en Antioquia. Aumentó su presencia a 80 municipios del departamento, cuando estaba en 60 antes de este proceso, y creció en todo el país su personal a más de 10.000 personas, cuando en 2020 se hablaba de 4.000.
El fortalecimiento de rentas criminales como la minería ilegal en el Bajo Cauca y Occidente antioqueño sirvieron de combustible para que estos grupos armados pudieran expandir su presencia y, de paso, integrar a más personas, no solo en su componente armado, también en el logístico.
El secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, destacó que “lo único que hizo la fallida paz total fue conectar con los delincuentes, darles prebendas, pero no para que alcanzaran la paz, sino para que siguieran delinquiendo, se armaran y se fortalecieran”.