Ante esto, Agudelo aseguró que la conexión a internet de los equipos entregados está garantizada dentro de los colegios donde incluso, gracias a los esfuerzos de la administración, se ha duplicado la velocidad pasando de 20 megabytes en promedio a 50, 80 e incluso 100 megabytes de velocidad.

No obstante, la funcionaria indicó que la alcaldía es consciente que varias zonas de la ciudad presentan problemas de conectividad, por lo que tanto ella como el alcalde indicaron que los proveedores de internet y la administración trabajan en estrategias como la construcción de la “red neutra” que llevaría fibra óptica a toda la ciudad solucionando así el problema de la desconexión en Medellín.

Los 20.000 equipos que se entregarán en marzo beneficiarán a jóvenes de otras cuatro comunas que serán priorizadas según los parámetros determinados por el Observatorio de la Calidad de la Educación.

Por ahora, Muñoz siente que con su nuevo computador su vida va a cambiar y no tendrá que volver a vender dulces en la calle: “Pero no solo a mí, sino a otros niños y muchachos porque nos ayudará a mantenernos ocupados en cosas buenas y no en cosas malas”.

Es tanto el cambio para él que ahora (con la máquina en sus manos) sus otros dos sueños —convertirse en cantante de reguetón y sacar adelante a su familia— ya no le parecen tan lejanos.