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Estudiante de 17 años murió ahogado en una laguna de Santa Rosa de Osos

Juan Manuel Hincapié Espinosa, de 17 años y estudiante de décimo grado de la Institución Educativa Rural San Isidro, murió ahogado en una laguna de la vereda La Chorrera, en zona rural de Santa Rosa de Osos, Antioquia.

  • Imagen de la quebrada La Chorrera, en donde queda la laguna en la que se ahogó el joven Juan Manuel Hincapié Espinosa. Foto: Wikipedia Commons y cortesía.
    Imagen de la quebrada La Chorrera, en donde queda la laguna en la que se ahogó el joven Juan Manuel Hincapié Espinosa. Foto: Wikipedia Commons y cortesía.
El Colombiano
El Colombiano
07 de octubre de 2026
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Una jornada de trabajo entre padre e hijo en una finca pequeña de la vereda La Chorrera, en Santa Rosa de Osos, terminó en una lamentable tragedia que enluta al municipio por la muerte de Juan Manuel Hincapié Espinosa, un joven de 17 años, tras ahogarse en una laguna.

Según relató el alcalde, Bernardo Molina, a EL COLOMBIANO, el lunes 5 de octubre, hacia las 4:00 o 5:00 de la tarde, el joven, y su padre, estaban faenando una vaca de la familia que había muerto para aprovechar la carne.

Entérese: Niño de 10 años murió ahogado en una de las piscinas del Parque de las Aguas

El padre fue hasta la casa por unos costales para echar la carne. Mientras tanto, el joven habría dejado a un lado su ropa y su celular. Cuando el padre regresó, ya lo encontró bajo el agua. “El joven se quedó solo, se tiró a bañar en el lago y se ahogó”, dijo el mandatario.

El alcalde cree que Juan Manuel se metió a la laguna para refrescarse del calor, pero no está establecido cómo ocurrió el ahogamiento. Es, dijo, una laguna pequeña pero profunda, una especie de hueco. “En todo caso, lo encontraron muerto al interior de una laguna que tiene la quebrada”, señaló.

La desaparición se reportó el mismo lunes y el cuerpo se encontró ese mismo día. Bomberos tardaron en llegar por la larga distancia ya que la vereda queda a hora y media de Santa Rosa. “Bomberos llegó a esa vereda y a las 10 de la noche lo sacaron del lago”, aseguró.

San Isidro, en donde queda la vereda, es una zona caliente del municipio, cafetera y panelera, que queda frente a Porce, explicó el alcalde, quien también aclaró que este tipo de emergencias son poco habituales allí.

La Alcaldía anunció acompañamiento para los familiares y expresó sus condolencias. “Tenemos personal allá, mandamos un sentimiento de condolencias a la familia”, indicó Molina, quien confirmó que representantes de la administración municipal los acompañarán durante las exequias.

La muerte de Juan Manuel, que cursaba décimo grado, también genera tristeza entre la comunidad educativa de la Institución Educativa Rural San Isidro.

Lea más: Hombre de La Ceja murió ahogado en charco de San Carlos

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde y en qué circunstancias ocurrió el hecho?
Ocurrió en la vereda La Chorrera, ubicada a una hora y media del casco urbano de Santa Rosa de Osos (Antioquia). El joven de 17 años se encontraba realizando labores del campo junto a su padre y se ingresó a una laguna profunda formada por la quebrada de la zona para refrescarse, donde posteriormente ocurrió el ahogamiento.
¿Cómo fue el proceso de rescate del cuerpo por parte de las autoridades?
Debido a la distancia del sector rural y las condiciones de acceso, el Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa de Osos se desplazó hasta el lugar tras el reporte de la emergencia y logró la extracción del cuerpo sobre las 10:00 p.m. del mismo lunes.

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