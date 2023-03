Esteban Restrepo y la carrera política que lo ha hecho rico

Lo particular de la primera experiencia laboral de Esteban es que fue al lado de su padre, Fredy Arturo Restrepo Vargas, quien también trabajó para el exconcejal Miguel Quintero entre 2013 y 2015 en la misma unidad , con quien compartía funciones –según los contratos–. Los otros dos contratos fueron con el Fondo de las Tecnologías de la Información de la Comunicación del MinTic, entre 2016 y 2018. En el SECOP no se encontró ningún contrato con el Ministerio de Comercio.

Los cinco contratos suman un total de 195 millones de pesos. Además, según la última declaración de renta de Restrepo (2021), sus ingresos provenían directamente de su cargo en la Secretaría de Gobierno, y sumaba en total más de 192 millones de pesos. Las cuentas no cuadran.

EL COLOMBIANO le preguntó a Restrepo cuáles eran las empresas que tenía o había fundado para ser empresario. Respondió que “no he tenido ninguna empresa, no poseo ninguna empresa y lo dicho en la notaría es asesor de empresas.” No obstante, el documento que tiene su firma dice lo contrario y, en más de una ocasión por medio de redes sociales, Restrepo afirma ser consultor, líder comunitario y empresario.