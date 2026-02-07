Este es el asombroso museo de 1.200 piedras raras en Cisneros, Antioquia

No, las rocas no son solo rocas. Es lo que opina y defiende Javier Restrepo Tejada, el fundador y director del Museo Regional de Rocas y Minerales ubicado en Cisneros, en el Nordeste antioqueño. La imponencia de este lugar, no por su tamaño, sino por su contenido, es majestuosa. Desde muestras regionales hasta fósiles provenientes de diferentes países del mundo, minerales conocidos por algunos y otros casi nunca vistos, y muestras tan extrañas como sorprendentes, son algunas de las cosas que se pueden encontrar justo al frente del letrero “Yo amo Cisneros”, en un segundo piso, tan acogedor como catedrático.
Javier tiene 38 años; es tecnólogo en sistemas del Tecnológico de Antioquia, tecnólogo en gestión administrativa del Sena, profesional en entrenamiento deportivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y está a un semestre de terminar su carrera de administración de empresas. ¿Y saben? Lo más curioso de todo es que, en su amplia formación, no hay un solo título relacionado con geología. Todo lo que conoce del tema —que no es poco, por cierto— lo adquirió de manera empírica, desde el primer momento que ingresó a trabajar en 2021 como asistente de costos y productividad en el área financiera de la compañía minera Antioquia Gold. Ese fue el inicio de la travesía.