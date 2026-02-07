Este es el asombroso museo de 1.200 piedras raras en Cisneros, Antioquia

No, las rocas no son solo rocas. Es lo que opina y defiende Javier Restrepo Tejada, el fundador y director del Museo Regional de Rocas y Minerales ubicado en Cisneros, en el Nordeste antioqueño. La imponencia de este lugar, no por su tamaño, sino por su contenido, es majestuosa. Desde muestras regionales hasta fósiles provenientes de diferentes países del mundo, minerales conocidos por algunos y otros casi nunca vistos, y muestras tan extrañas como sorprendentes, son algunas de las cosas que se pueden encontrar justo al frente del letrero “Yo amo Cisneros”, en un segundo piso, tan acogedor como catedrático. Le puede interesar: Una colección de rocas que cuenta los secretos del universo y los volcanes Javier tiene 38 años; es tecnólogo en sistemas del Tecnológico de Antioquia, tecnólogo en gestión administrativa del Sena, profesional en entrenamiento deportivo del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, y está a un semestre de terminar su carrera de administración de empresas. ¿Y saben? Lo más curioso de todo es que, en su amplia formación, no hay un solo título relacionado con geología. Todo lo que conoce del tema —que no es poco, por cierto— lo adquirió de manera empírica, desde el primer momento que ingresó a trabajar en 2021 como asistente de costos y productividad en el área financiera de la compañía minera Antioquia Gold. Ese fue el inicio de la travesía.

Esta es una aguja de cuarzo cristalino hallada en la mina La María, del municipio de San Roque, Nordeste de Antioquia. FOTO: Camilo Suárez

“Un día estábamos organizando un archivo en la oficina y encontramos unas cajas viejas donde había una piedra fea. Esta tenía una malaquita (mineral de carbonato de cobre) y me llamó mucho la atención. Fue ahí cuando un geólogo me pasó una lupa y yo la vi a través de ella. Era la primera vez en mi vida que veía algo tan encantador, quedé realmente asombrado con el mundo que podía observar en tan solo una roca”, dijo Restrepo Tejada, mientras sus ojos brillaban como un cuarzo al exponerse en luz ultravioleta. Las ideas de emprender un nuevo camino empezaron a llegar justo después de ese acontecimiento, pero no a gran escala. Javier quería obtener más rocas de ese tipo para instalar un muestrario en su casa y así enseñar a sus familiares y amigos lo mismo que a él lo sorprendió tanto. Lo que no imaginó es que uno de sus cercanos le abriría el panorama y le mostraría el camino a seguir: un museo. “Hay que pensar en grande”, le dijo, a lo que este hombre, nacido y criado en Cisneros, y que ahora vive en el municipio vecino de Santo Domingo, no le puso un solo pero.

Esta es una Geoda de calcita hallada en suelo cisnereño. Es una de las piedras más hermosas que se pueden encontrar. FOTO: Camilo Suárez

Ahora, lo difícil era adquirir las primeras muestras. Su estancia en Antioquia Gold lo benefició porque allí, además de capacitarlo y formarlo en conocimientos geológicos mientras el proyecto se materializaba, le ayudaron con lo indispensable. “Se encargaron de darme muestras minerales, no solamente de la compañía, sino también de la región porque ellos tienen una planta de beneficio regional donde reciben material mineral de mineros formalizados que están en el Nordeste, Norte y el Magdalena Medio y, a través de eso, empezamos a hacer una recopilación de muestras. Fueron alrededor de 400 o 500 en un principio, junto con aceros de perforación, rocas, vetas, entre otros”, agregó.

El primer paso en roca firme

Fue así como, en agosto de 2023, cuando se inauguró el Museo Regional de Rocas y Minerales, una apuesta arriesgada, como cualquier otra, pero con un interés en particular: transmitir conocimiento, el que Restrepo Tejada había tardado en adquirir casi dos años antes de poner en funcionamiento su emprendimiento. Un amigo le ayudó a fabricar las estanterías, las vitrinas y a ajustar cada punto estético para que el espacio luciera impecable. Se trata de Stevenson Macías, un entrañable conocido de Javier, a quien desde pequeño lo cautivó el dibujo. Incluso, según cuenta Restrepo, Stevenson contribuyó también con el diseño del Museo Ferroviario de Cisneros, otro de los lugares insignia de este municipio. Lo que antes era un segundo piso común, “sin ton ni son”, se convirtió en un sitio repleto de datos geológicos, historias y muchas muestras, que ahora sí podía cargar a sus espaldas con el rótulo de museo regional. De a poco empezaron a llegar visitantes a ver por sí mismos el misterio detrás de una simple roca, y lo encontraron. Calcita, Pirita, Calcopirita, Zeolita y Estilbita, son solo algunos de los casi 600 minerales regionales que se pueden apreciar en este museo, y lo mejor de todo es que quienes van no sólo pueden observar, también hacen un ejercicio interactivo. “A mí me da un poco de molestia que las personas vengan y no interactúen con las muestras, porque ese es el verdadero sentido: que toquen las rocas, que se den cuenta de su textura y de los minerales en ellas a través de las lupas que les prestamos, con las que se puede apreciar cada detalle. Esto hay que aprovecharlo; es el único museo geológico registrado en el Servicio Geológico Colombiano como el único en su especie que tiene un stand interactivo donde los visitantes pueden venir y tocar toda la geodiversidad que tenemos, porque en cualquier otro museo nadie te va a dejar tocar las cosas”, añadió. Y es que ni con una visita de horas se puede apreciar con exactitud cada muestra. Son tantos los elementos a destacar y novedosos para la gran mayoría, que los verdaderamente interesados se quedan cortos de tiempo y se ven obligados a regresar otro día para continuar con su tarea.

El museo en la escuela es una de las iniciativas de Javier. Con esta innovadora estrategia, busca acercar a los jóvenes del departamento a los conocimientos básicos de geología y despertar su interés por aprender más sobre los minerales y la riqueza de las rocas raras, como la que Javier está observando: una hermosa Diamantina proveniente del suelo brasileño. FOTO: Camilo Suárez

“Es algo digno de apreciar. Las rocas, los colores en ellas, cómo se puede detallar cada cosita y textura, es simplemente impresionante”, dijo una de las visitantes. Muchos de esos asistentes frecuentes, incluso, han donado muestras al museo. Las obtienen cuando salen a otra ciudad o país y al regresar se las llevan a Javier, lo que de una u otra forma hace del ejercicio una red colaborativa que permite, a hoy, que este lugar tenga casi 1.200 muestras y otras más sin exhibirse. “Por ejemplo, un amigo que es jefe de mina en las minas de Muzo nos mandó una muestra de esmeraldas. Tengo un familiar que para ese entonces trabajaba como maquinista en las locomotoras de las minas del Cerrejón y me dio tres muestras de carbón del Cerrejón de La Guajira. Un geólogo que un día se fue de paseo para el volcán Azufral de Nariño, se trajo unas muestras de azufre. El museo en estos momentos tiene una recopilación de todo: una parte otorgada por Antioquia Gold y otra por personas que se enamoraron del proyecto. Hubo otros minerales, como la diamantina, que sí nos tocó adquirirlos por cuenta propia”, precisó Javier. Entre las estrategias de difusión del proyecto, hay una que Restrepo destaca como un acto de enseñanza, pues no solo quienes van al museo tienen la oportunidad de conocer lo que allí se hace.

“El museo en la escuela”

Así es el nombre con el que Javier bautizó esta iniciativa, que busca llevar a diferentes escuelas y colegios del Nordeste de Antioquia y otras subregiones el conocimiento básico en geología. Junto con Pedro Pinto, uno de sus colaboradores e historiador de la Universidad de Antioquia, ofrecen un servicio particular a los colegios que busquen sumar otros temas a su agenda académica convencional. Ambos van y le enseñan a los estudiantes, durante tres visitas, la importancia de la geología y cómo, independientemente de las creencias de cada uno, esta es y seguirá siendo un pilar de la civilización. Luego, la jornada final se realiza en el museo, donde los alumnos van y conocen de primera mano todo lo que este tiene para ofrecerles: desde las rocas, las muestras y los minerales hasta apartados históricos de Antioquia y el tipo de suelo que la caracteriza. Entérese: Se salvaron de milagro: una roca gigante cayó sobre la casa de dos viejos en Medellín “El proyecto se está divulgando de buena manera y otros municipios de diferentes subregiones, como Carolina del Príncipe, Yolombó y San Roque, han mostrado gran interés para que los visitemos y los capacitemos. Uno de los propósitos este año es hacer el Museo en la Escuela en más territorios. Lamentablemente, nunca lo hemos podido desarrollar en Cisneros, y suena paradójico, pero desde el colegio de acá no nos han contactado para ir, a pesar de que nosotros sí tenemos toda la intención”, relató Restrepo Tejada. Tanto Javier como Pedro y los demás colaboradores del museo no paran de soñar y cada vez depositan más interés en lo que una vez no existía y hoy es una realidad. Es por eso que se visualizan en grande, no se ponen límite alguno y trabajan incansablemente en un propósito colectivo.

Una reflexión grabada en piedra

Javier reconoce que nadie es producto terminado, que no se nació aprendido ni mucho menos con los conocimientos más avanzados para enseñar a los demás. De ahí radica su interés en seguir capacitándose, en conocer más de geología, de historia, de lo que forjó esta tierra antioqueña que hoy nos acoge en sus entrañas. A los suyos les transmite lo mismo desde que empezó con el proyecto: el sentido de pertenencia por lo que se hace, ese, podría decirse, es uno de los factores diferenciales del Museo Regional de Rocas y Minerales de Cisneros. “La reflexión que me queda es muy bonita, porque se traduce en cómo el hombre deja sus percepciones a un lado para apreciar realmente el valor que tiene nuestro planeta. Que vivimos en un lugar sorprendente. Imagínate: existen más de 6.000 minerales en la Tierra que hasta ahora se han clasificado y puede que existan miles más. Creo que es un gran ejercicio: que la gente venga acá e interactúe con lo que nosotros tenemos, es la mejor manera de mostrarles que vivimos en un mundo que se formó de una manera maravillosa. No sabemos cómo, algunos creen en Dios, otros no, pero todos se asombran de saber que viven en un lugar muy complejo en su formación y en su historia”, concluyó.

Esta es una esmeralda hallada en las minas de muzo. FOTO: Camilo Suárez

Entre tanto, Javier y sus amigos solo quieren que el museo siga vigente, que sea un espacio para la socialización e interacción, y que más personas, especialmente de Cisneros, se interesen por la cultura de su propia tierra.

Lo bueno, claro está, es que si Restrepo Tejada se encuentra una piedra en el camino, no la considerará como obstáculo, sino como un artefacto más para su genuina colección.

Horarios del museo