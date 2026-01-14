Ojo: deslizamientos y otras novedades tienen afectadas vías al Occidente y al Urabá

Siguen presentándose novedades en las vías que conectan a Medellín con el Occidente y el Urabá antioqueño, por cuenta de las lluvias y el clima.



Según informó la concesión vial Mar 1, en el tramo vial que conecta a los municipios de Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, específicamente en el Punto de Referencia 75+000 del sector Ciriguán, un deslizamiento de tierra bloqueó la vía completamente.



Por fortuna, el movimiento de tierra no dejó ni personas ni vehículos atrapados. Infortunadamente, no hay vías alternas para movilizarse.





Al sitio llegaron obreros y maquinaria para intentar restablecer el paso a un carril, lo cual se logró cerca del mediodía de este miércoles.

Reapertura de la vida en el occidente de Antioquia. FOTO: Cortesía





De otro lado, en la vía al Urabá se mantienen los trabajos de remoción de material y mantenimiento en distintos tramos.





Por ejemplo, en la Variante de Fuemia, sigue el paso a un carril a raíz de las novedades presentadas el fin de semana pasado. El paso se mantiene controlado a un carril durante el día, con cierre preventivo nocturno de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. Eso sí, hay pasos temporales habilitados de 9:00 a 10:00 p.m. y de 2:00 a 3:00 a.m.



Además, en la zona urbana de Dabeiba, el paso se encuentra controlado a raíz de la socavación que padece la vía principal. Por lo que se recomienda acatar las indicaciones de los controladores viales.



Finalmente, en el sector Godó, el tránsito se mantiene a un carril con apoyo de controladores viales y de la Policía de Carreteras.



Ante esta situación, las autoridades recomiendan planificar los desplazamientos con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones de los controladores viales para garantizar la seguridad durante los trabajos.