Doce años sin agua: la odisea de 350 familias de un barrio en El Carmen de Viboral, Antioquia

Era casi mediodía cuando Cecilia Correa recibió una llamada de un vecino:
—Vecina, ¿usted tiene agua en su casa?
El vecino, a quien Cecilia apenas conocía, le explicó que tenía que bañarse urgentemente para salir a una cita médica: desde la noche anterior no tenía agua en su casa. Minutos después, ese hombre que no conocía estaba bañándose en su ducha.
Estas son las maromas que tienen que hacer los habitantes de la urbanización Villas de la Paz, en El Carmen de Viboral, ante la escasez de agua.
Pese a lo que muchos podrían creer, esto no es algo que empezó con el fenómeno de El Niño: llevan viviendo así más de diez años. No es un asentamiento irregular ni una invasión: es un barrio legal, con escrituras, licencias e impuestos al día, que siempre ha tenido escasez de agua. “Estamos en casas bonitas, en un barrio bonito, tranquilo, pero no tenemos agua. No tiene sentido”, afirma una de las habitantes.
Aún con todo, siguen construyendo. A las cientos de familias que padecen hoy la escasez de agua, se podrán sumar más en los edificios de tres pisos y varios apartamentos y las casas sobre casas que están levantando.
Por esta situación, este jueves 3 de septiembre, varios habitantes se pararon frente a las instalaciones de la empresa de la empresa de servicios públicos Cimarrona ESP para exigir soluciones definitivas.
Entérese: 700 familias de la comuna 13, en Medellín, tendrán por primera vez servicio de acueducto