Las horas más críticas de su trabajo son entre las 4:00 p.m. y las 8:00 p.m.. En ese lapso, después de haber pasado media jornada de pie, recibe insultos y malos tratos. “La gente no entiende que no tenemos la culpa. Todos van cansados, con ganas de llegar a la casa, pero el tráfico no para”, contó.

Ese es el relato de uno de los guardas de tránsito que, con su labor diaria, trata de mitigar el colapso vial que vive Envigado. La entrada al municipio, bien sea por la 43 A (Avenida El Poblado) o Las...