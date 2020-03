Gaviria y Quintero hablan de lo que viene para la región por el coronavirus

Gaviria, por su parte, pidió a los antioqueños no escatimar esfuerzos: “preparémonos, no tomemos esto a la ligera porque es grave; este mensaje que no puede llevar al pánico pero mucho menos a la indiferencia”.

“Tenemos dos personas completamente recuperadas. Se habla de recuperación en covid – 19 no cuando los síntomas cesan, porque esto puede ocurrir 48 horas después, sino cuando 14 días después de haber iniciado las señales, la prueba se realiza nuevamente y da negativo para el virus, quiere decir que ya no está en la persona y esta no es infectante”, explicó.

El último balance del Ministerio de Salud habla de 52 casos en el departamento. ¿Cómo está Antioquia, qué se presupuesta para estos próximos días?

“Era previsible y debemos decirles a los antioqueños, en general, que se van a seguir presentando casos. Lo lógico en esta primera etapa es que la mayor cantidad de positivos sean en las ciudades más grandes y, sobre todo, en las ciudades que tienen más comunicación internacional. Y esas son: Bogotá, Medellín y Cali. Es un flujo normal de la enfermedad en términos de la distribución que tiene. Pero lo que tenemos que seguir haciendo es tratar de evitar que esa curva despegue de una forma mucho más acelerada. Por supuesto quisiéramos tener menos casos, pero es una evolución esperada”.

¿Cómo está la atención, la capacidad y la preparación en las subregiones para afrontar la llegada del virus?

“Los alcaldes y alcaldesas están muy conscientes de la gravedad del tema. Por eso, muchos de ellos habían tomado decisiones de toques de queda antes de la expedición del decreto nacional o antes de la Cuarentena por la Vida. En segundo lugar, lo que yo he palpado y me han dicho los alcaldes es que las comunidades también están en esa misma tónica. No es normal que las comunidades enteras no solo acepten una medida tan fuerte como lo es el toque de queda, sino que en muchos casos ellos mismos la propongan. Y así es que me dicen los alcaldes que sucedió. Lo mismo el comercio y los empresarios de las regiones. Ahora, las capacidades para afrontar esta pandemia, tenemos que reconocerlo, en un momento dado, pueden desbordar no solo a un municipio sino a un departamento fuerte como Antioquia o a un país como Colombia. Está demostrado que han desbordado a países como Italia o España. ¿Entonces qué tenemos que hacer? Tomar decisiones para que, mientras más podamos, ganemos tiempo y nos preparemos mejor. ¿En qué sentido? Sobre todo en el de dar la capacidad al aparato médico, de salud para que sea capaz de asumir el número de enfermos y, sobre todo, de enfermos graves que puede ir en crecimiento en el contagio del coronavirus”.

Ahí son claves las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), ¿cuál es el panorama y la meta de ampliación?

“Hoy son 500 en el departamento, pero están prácticamente copadas. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr que por lo menos el 25% de esa capacidad se disminuya, por ejemplo, no realizando cirugías plásticas que deben quedar totalmente prohibidas. Y no solo estas sino otras que, aún cuando sean necesarias, puedan posponerse en el tiempo. Estamos con la empresa privada, el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín, los gobiernos municipales, los hospitales y las EPS trazando el plan para crecer por lo menos en 200 nuevas camas UCI. Por lo que podríamos estar teniendo 300: las 100 liberadas más 200 más que nos darían una capacidad de atender más adecuadamente la contingencia. Y lo que tenemos que hacer para las áreas periféricas, que no tienen la capacidad de tener cuidados intensivos, es fortalecer la capacidad de traslado de los enfermos”.

¿Esta ampliación de la cobertura de la capacidad de las UCI en cuánto tiempo se va a dar?

“Hemos dispuesto un cronograma inicial para tratar de tener un número de camas UCI para el 30 de marzo, otras para el 15 de abril y otras, de ser posible, para el 30 de abril. Pero adicionalmente a esto, la Gobernación está haciendo arreglos para el arrendamiento, o adquisición, en el transcurso de los próximos 10 días, de 40 unidades de cuidados intensivos. Las que quedarían más retrasadas estarían para mayo que, hay que decirlo, pueden ser UCI que tengamos que importar porque, como se entenderá, el mercado, especialmente de ventiladores, en el mundo entero está en escasez. Entonces puede ser que no podamos ampliar en una forma tan inmediata en 20 días todo el conjunto de las 250 o 300 camas que queremos liberar”.

Un mensaje para los antioqueños...

“El mensaje de nuestro perfil tiene que ser en dos sentidos. Uno, un mensaje serio, un mensaje de la gravedad de la situación; un mensaje que no escatime esfuerzos en decirle a la gente: preparémonos, seamos conscientes, no tomemos esto a la ligera porque es grave; un mensaje que no puede llevar al pánico, pero mucho menos a la indiferencia. Es el primero que he querido dejar. Y el segundo, por supuesto, un mensaje de esperanza: vamos a salir de esto. Y, en la medida en que todos colaboremos, vamos a salir mejor. Por supuesto nos va a dejar muchas enseñanzas, nos va a dejar dolor, nos va a generar angustia, pero vamos a salir de esto unidos y vamos a sacar lo mejor en estos momentos difíciles de cada uno y de todos” .