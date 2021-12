“El abrazo de la ciudad nos salvó de una crisis mayor”: directora del Jardín Botánico

Sin embargo, nos anunciaron que habrá nuevamente un contrato por $12.000 millones con la Secretaría de Infraestructura, una muy buena noticia para la ciudad y para quienes han estado preocupados. Con Medio Ambiente hemos tenido algunas conversaciones, pero aún no nos han anunciado de qué monto será el contrato; sabemos que será inferior al del 2021. Con la Secretaría de Cultura venimos trabajando desde hace varios años en el programa de formación a públicos, otro rubro que ha sufrido disminución y del que aún no sabemos qué va a pasar en el 2022”.

“Siempre he dicho que lo que está en estos árboles es un acuerdo de voluntades, y eso vivimos en el 2021. La manera como nos abrazaron la ciudadanía, el sector privado, los medios de comunicación y otras compañías hicieron que el déficit que vamos a tener no sea tan alto como el proyectado a principios del año”.

¿Qué opina de las críticas sobre los espacios donde ustedes cumplían labores derivadas de esos contratos y que hoy no lucen tan bien?

“El Jardín es una entidad con toda la experiencia y aunque nuestra labor no es solo ornamental, eso hace que el ciudadano tenga una sensación de bienestar. Cuando vemos que las cosas no están estéticamente tan bonitas empezamos a tener estas críticas. Al disminuir el contrato lo que disminuye es el área de intervención: cuando tienes unos contratos de $16.000 millones, ves a estos jardineros por toda la ciudad, ahora los ves más sectorizados, porque hay un contrato de $5.000 millones. Sin embargo, hay que entender que el Jardín Botánico no solo se ocupa de tener una ciudad agradable, sino también de una ciudad desde la biodiversidad, ecológicamente resiliente; no se trata de plantar cualquier especie porque se va a ver muy bonita, sino saber los beneficios ecosistémicos que tiene para el ambiente”.

Sin los montos habituales de contratación con la Alcaldía, ¿dónde pusieron los ojos este año para no morir?

“El Jardín Botánico en este momento puede hablar de un promedio de 6.000 visitantes entre sábados y domingos. Hicimos actividades, como recorridos guiados gratuitos y con el Área Metropolitana (AMVA) tuvimos un convenio interesante con el que aspiramos impactar aproximadamente a 16.000 personas. También pudimos entrar a diferentes empresas: tenemos un contrato con la universidad Eafit, que definió que sus campus serán un bosque; eso nos da la posibilidad de hacer una intervención desde lo ornamental y lo científico. Tuvimos un convenio con el Ministerio de Ciencias para digitalizar las colecciones tipo del herbario, que son importantísimas porque hablan de plantas que por primera vez en el mundo identificó este Jardín: 926 especies. Seguimos haciendo alianzas con otros jardines botánicos, como el Real Jardín Botánico de Madrid. Tuvimos contratos con la concesión Devimar en Santa Fe de Antioquia, lo que nos permite ampliar nuestra área de impacto”.

Ustedes también se preparan para celebrar 50 años en 2022, ¿qué han pensado?

“La fecha exacta es el 19 de abril. Vamos a hacer actividades que van a permitir que todos nos pongamos en contacto con esta historia. Queremos tener dos publicaciones: una sobre las especies ornamentales que el jardín ha sembrado en la ciudad y otra con crónicas escritas por los ciudadanos, en las que nos cuenten cuáles han sido sus historias en el Jardín Botánico: historias de amor, de aprendizaje, de ciencia. Tendremos una agenda académica y científica, pero también ciudadana; recorridos especializados por las colecciones; vamos a inaugurar la colección de bromelias más importante que va a tener el país gracias a una donación del profesor Julio Betancur; y vamos a terminar con una exposición conjunta con el Real Jardín Botánico de Madrid y el Museo de Antioquia”.