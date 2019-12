“Los vendedores no regresarán al parque de Santa Fe de Antioquia”: alcalde electo

El alcalde electo más joven que ha tenido la Ciudad Madre asumirá su cargo el próximo 1 de enero. Arquitecto de profesión, Felipe Pardo Serna, dice que a sus 35 años es mucha la fuerza y la juventud que aportará para gobernar Santa Fe de Antioquia.

En diálogo con EL COLOMBIANO hizo un balance del proceso de empalme y destacó los principales retos y objetivos que tendrá en la localidad.

¿Cómo va el proceso de empalme?

“Recibimos el Municipio con una deuda de $11.000 millones, una cifra inclinada en contra para iniciar una administración, pero tenemos las ganas de salir adelante. Dentro de ese número está la deuda fiscal, que se recibió en 2015 con $656 millones y nos entregan una de $6.491 millones. Las cuentas por pagar a proveedores que prestaron su servicio a la administración es de $2.750 millones y entendiendo que Santa Fe de Antioquia es un municipio de categoría quinta, eso realmente limita mucho el recaudo.

Tenemos una planta de 104 funcionarios, 21 eran provisionales, pero la alcaldía saliente deja esa provisionalidad en 41. Por otro lado hay obras que quedaron sin terminar, otras por revisar y corregir como un proyecto en el Llano de Bolívar de 14 viviendas nuevas que se están agrietando”.

¿Qué resalta de la actual administración?

“Se aumentó en $1.000 millones el recaudo por catastro. Todavía quedan por cobrar más de $10.000 millones, pero son deudas muy antiguas.

También rescato la recuperación del parque principal, que era una gestión de varios mandatos atrás, pero que se ejecutó ahora. Lo valioso fue que se respetó el empedrado, el estilo colonial”.

¿Qué decisiones tomó en lo que va de proceso con la administración saliente?

“Gran parte de lo que se hizo se logró con préstamos, no se acercó con gestión la oferta del Gobierno Nacional al Municipio. Me he acercado al presidente Iván Duque y a algunos ministerios que tienen oferta para el desarrollo.

También tenemos claro que no solo pueden ser la alcaldía y el hospital los que den empleo, sino aprovechar el momento de las vías 4G y fomentar que se asienten más empresas.

También actualizar el esquema de ordenamiento territorial para tener un estatuto tributario más justo y hacer una reestructuración administrativa, porque hay funcionarios que tienen las mismas funciones y eso es una carga para el Municipio.

Por último, nuestra visión es que esta sea la Ciudad Madre de la economía naranja, para que el turismo y los artesanos puedan generar más ingresos”.

¿Qué otros cambios quiere generar en el territorio?

“Cerrar la brecha de inequidad entre lo urbano y lo rural, porque quienes no conocen Santa Fe de Antioquia creen que es un Miami no más, de unas pocas manzanas. Nosotros tenemos al 91 % de la población con Sisbén 1 y 2, hay que atender 10 barrios y 45 veredas.

Muchos piensan que Santa Fe de Antioquia solo es turismo, pero 35 veredas cultivan café, y este grano genera en cuatro meses de cosecha $24.000 millones, mientras que los turistas dejan $7.000 millones al año. Por eso la importancia de mejorar 134 kilómetros de vías terciarias, por ejemplo, o mejorar las viviendas campesinas y llegar con servicios a lo rural.

El hospital tiene una infraestructura obsoleta y recibe 19 municipios de Occidente, cinco del Suroeste y cuatro de Urabá. Necesitamos un centro médico de alta complejidad, como sucede en Rionegro o Caldas. Porque aunque somos cerca de 30.000 habitantes, la población flotante puede elevar la cifra a 100.000.

Tampoco tenemos una sola cámara de seguridad instalada, por eso queremos modernizar de manera inteligente el territorio, para cuidar a los ciudadanos y a los visitantes que lleguen. Es necesario aumentar los cuadrantes de Policía, solo tenemos dos”.

¿Cuál será su reto en materia educativa?

“Queremos llevar internet a las 45 escuelas rurales. Sé que no hay caja en recursos propios, pero mucho es lo que se puede conseguir con gestión ante el Estado.

Mi intención, por ejemplo, es que vuelva el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, a ver si muchos jóvenes pueden acceder a educación y no montarse a manejar un mototaxi”.

¿Qué está pasando con la actualización de la estratificación en el municipio?

“Santa Fe de Antioquia tiene 25 manzanas patrimoniales, entre comercio y personas que heredaron propiedades. A dos cuadras del parque hay familias de escasos recursos que se asentaron en unos predios, en Los Pozos, y entretanto había un proceso de estratificación sin participación ciudadana que pasó muchos de esos lotes de estrato 1 a 3.

Gravar a las clases populares afecta no solo en cobro de servicios, sino en salud y educación. Entonces hay un reclamo para revisar ese tema. En Santa Fe de Antioquia la riqueza y la pobreza conviven mezcladas.

Yo tengo que pedir a Dios que me dé sabiduría porque me parece muy preocupante. Tendré un diálogo con el Gobierno Nacional para ver si se puede revisar el caso del municipio y hacer empalme con la entidad que llevó a cabo el proceso de estratificación”.

Que Santa Fe de Antioquia expida tantas licencias de conducción, la mayoría para escuelas foráneas, ¿para usted es una ventaja o un problema?

“Tenemos una autoridad de tránsito que está legalmente facultada para expedir una licencia hasta a quien viva en La Guajira. Lo que sí pienso es que hay mala gestión en la secretaría, porque esa facilidad y la tarifa que ofrecemos puede ser una buena manera de obtener recursos. Nosotros somos epicentro en el Occidente y podemos ofrecer ese servicio a muchos municipios. Creo que debemos atraer a más escuelas de conducción para que tramiten las licencias en nuestra oficina”.