Cuando se compara la licitación que se declaró desierta con la que está en curso se ven cambios en el valor de las ofertas. En diciembre de 2022 ustedes presentaron una oferta por $991.043 millones y ahora una por $1,1 billones, ¿por qué?

“Las condiciones de la licitación han cambiado. En la primera licitación las empresas tenían que venir con un socio local, en la segunda licitación no. Eso fue un gran cambio que trajo nuevos jugadores.

Asimismo, también cambiaron los requerimientos de cantidades; entonces, el equipo nuestro con el de Yellow River, trabajó los requerimientos de la licitación y ese es el precio que nos dio con los nuevos requerimientos”.

¿Y las demás empresas por qué presentaron ofertas más bajas?

“Ya sobre los otros precios o sobre eso tendrá que hablar EPM o las otras personas que entraron o no en la licitación”.

Usted dice que cambiaron los requerimientos de cantidades, ¿en qué cambiaron?

“A ese tema me debo referir en términos generales, porque no tengo el detalle exacto, porque son muchos rubros, pero no son las mismas cantidades que se solicitaron la vez pasada”.

En los anexos técnicos del Informe de Análisis puede verse que Schrader Camargo acreditó su experiencia presentando obras como la Embajada de Estados Unidos y un complejo industrial de la Cervecería del Valle. ¿Por qué presentaron esas obras para un proyecto de la complejidad de Hidroituango?

“Sobre eso tengo varios comentarios. El primero es que Schrader Camargo tiene más de 450 construcciones en Latinoamérica y 60 años de historia. Hemos trabajado en sectores de energía, industria, minería, petróleo; en obras como la refinería de Barranca, la fábrica de café liofilizado de la Federación de Cafeteros, la construcción de la cervecera del Valle, inversiones de entre 400 y 500 millones de dólares. Obras muy grandes. Nosotros aquí no estamos jugando de neófitos a ver si se nos aparece la virgen, esa es la razón de ser de la empresa, que es construcciones, construcciones civiles y electromecánicas.

En segundo lugar, con los cambios que hubo en la licitación, Yellow River pudo licitar sin nosotros. Lo que pasa es que las dos empresas valoramos muchísimo el trabajar con la famosa frase glocal: ellos son globales, nosotros somos locales. Además, nosotros desde 2020 trabajamos en Hidroituango, entonces conocemos cómo se hacen las cosas”.