Y es que además del director de la Unidad Nacional del Riesgo (UNGRD), Javier Pava; y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, una de las voces cantantes del Puesto de Mando Unificado (PMU) fue la hoy senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta.

La parlamentaria, que durante los últimos años ha sido una de las opositoras más radicales a la hidroeléctrica desde el Movimiento Ríos Vivos, aprovechó para tirarle línea a los funcionarios que participaron del espacio y hasta volvió a hablar de desembalsar el proyecto.

Cruce de declaraciones

Desde antes de empezar la discusión, el gerente Carrillo y el director Pava se sacaron chispas. Con las mesas y sillas vacías a sus espaldas, ambos funcionarios se pronunciaron ante los medios de comunicación sacando a flote sus diferencias.

Mientras el gerente de EPM se mostró crítico de una evacuación, Pava dio a entender que este era un requisito innegociable para la Unidad.

“El proyecto no se encuentra en un nivel de riesgo mayor. Nosotros no tenemos ningún temor. Incluso, el día que esto se prenda, me paro acá si quieren. El proyecto está controlado, es estable y solo va a entrar en operación cuando sea seguro y confiable”, dijo Carrillo, volviendo a insistir en que EPM estaría lista para encender sus turbinas antes del 30 de noviembre, pero al mismo tiempo reiterando su pedido de más tiempo para el proyecto, lo que no deja de ser una contradicción.