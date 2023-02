Pero además de que tan solo se ha construido el 6% del acueducto , los habitantes afirmaron que por esta obra se han dañado sus vías, por lo que también piden una intervención en la zona para que con las lluvias no se hagan nuevos huecos en estos corredores.

“Es uno de los temas más difíciles de mi administración. Nunca lo he negado, nunca lo he ocultado y es uno de los retos que vamos a sacar adelante. Este plan maestro depende del Ministerio de Vivienda y no de La Estrella, porque ellos otorgan todos los recursos”, le dijo Abad a EL COLOMBIANO en enero de este año.

El acueducto de Pueblo Viejo está avaluado en $89.000 millones, de los cuales La Estrella ha recibido $26.000 millones. El mandatario aseguró que estos recursos no se han perdido y solo se han gastado $5.000 millones para temas de interventoría.

Sin embargo, en Pueblo Viejo y La Bermejala la urgencia es no seguir tomando agua pantanosa del acueducto veredal, porque “nosotros consumimos agua veredal del siglo XIX, en el siglo XXI, y la comunidad, en su conjunto, estamos muy perjudicados por las promesas que se nos han hecho, porque no ha habido un manejo trasparente en el avance de la obra”, concluyó Maya.