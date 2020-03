Si cumple este requisito queda exento del pico y placa ambiental en Envigado

Conoce las acciones que puedes llevar a cabo para mitigar el impacto de la contaminación y las exenciones del pico y placa ambiental en Env: https://t.co/yFSLeIqLns ????‍♀️????‍♀️ ¡Cuida el aire y tu salud!, movilízate en el territorio envigadeño en carro particular con 3 o más personas pic.twitter.com/CZ96QcBbS0

Así mismo, en este municipio, mientras dure la restricción de 24 horas, la medida de pico y placa se levanta para los taxis.

La Alcaldía también recordó que las vías de la zona rural de Envigado (incluida la vía Las Palmas solo en territorio envigadeño), continúan exentas de la medida.

Rutas de buses también se adaptan

A raíz de la restricciones a la movilidad particular por el estado de alerta ambiental y con el fin de abastecer la alta demanda del servicio de transporte colectivo, la Secretaría de Movilidad de Envigado y las empresas prestadoras del servicio de transporte público colectivo acordaron aumentar las frecuencias de despacho en las rutas metropolitanas y urbanas del municipio en horas pico -de 6:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 4:30 p.m. a 7:30 p.m.-, con el fin de reducir los tiempos de espera entre un vehículo y otro.

Así mismo, la ruta Metro Envigado - Alto de las palmas - Perico y Pantanillo prestará su primer servicio partiendo de la estación Envigado del metro a las 4:15 a.m. y llegará a las veredas de Perico y Pantanillo entre las 5:00 a.m. y las 5:15 a.m.

Estas medidas están vigentes desde este miércoles y hasta nuevo aviso.