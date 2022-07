En el bloque 23 de la Universidad de Antioquia, donde tiene sede el Teatro Camilo Torres, dejó de cantar un “cirirí” hace varios días. Estaba pintado sobre la pared de los bajos del bloque, de cara a El hombre creador de energía —la icónica fuente de agua del centro universitario—, mirando a todo el campus. Estudiantes y profesores le dieron vida el 15 de junio pasado. En el receso de vacaciones, con una pintura grisácea, las directivas lo mataron, aunque ahora dicen que fue un error.

Así nombra una estudiante que por allí transita a diario lo ocurrido. Ella no vio cuando pintaron el mural, pero sí estuvo presente cuando lo borraron. “Había un trabajador de la universidad pintándolo de gris”, dice. “No llevaba un mes ahí”, detalla. “Fue en la semana de vacaciones”, acota. La pared es lisa, basta con pasar el rodillo, no tiene relieve. Quizá por eso fue fácil borrarlo. Como es solo pasar el rodillo, no implica mayor trabajo.