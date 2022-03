“Nos preocupan de estos homicidios la conexión entre la víctima y el victimario. No hay presencia de amenazas o presiones, sino que hubo cierta complacencia. Los vecinos nos dicen que vieron a la víctima con el victimario en una relación saludable. Hay una ganancia de confianza para cometer el hecho violento”, señaló Castañeda.

¿Asesinos seriales?

La Policía y la Secretaría de Seguridad de Medellín, hasta el momento, están manejando estos hechos como si se tratara de crímenes aislados, más allá de los patrones comunes.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Javier Josué Martín, indicó que “queremos hacer claridad a algunos rumores que se han venido difundiendo y no tenemos un asesino serial en contra de esta comunidad, no lo hemos establecido y son casos puntuales, independientes. Hemos establecido que estas personas invitan a personas a sus residencias que no conocen y terminan siendo víctimas de estos hechos”.

En la misma línea, desde la Secretaría de Seguridad de Medellín respondieron que todos fueron víctimas de homicidio en condiciones que son materia de investigación y cuyos móviles no han sido plenamente determinados.

No obstante, fuentes cercanas al caso le dijeron a este medio que estos tres casos tienen, al menos en los primeros indicios, una vinculación cercana que podría dar cuenta de que se tratarían de hechos seriales, aunque los procesos por estos hechos se encuentran en indagación por parte de la Fiscalía.

Desde la Gerencia de Diversidades de la Alcaldía de Medellín señalaron que se han identificado a 256 personas de la población LGBTIQ+ como víctimas de alguna violencia, como actos terroristas, amenaza, confinamiento, delitos contra la libertad e integridad sexual, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado, homicidio, vinculación de niños y niñas a grupos armados.

La Alcaldía ofreció $40 millones por quien suministre información sobre los responsables, para así esclarecer si se trata de un hecho serial o, como dicen las autoridades, de crímenes aislados con patrones similares