Tras 6 años y medio, el fantasma de Space no deja en paz a los que tenían en ese lugar sus apartamentos y con la implosión perdieron la inversión realizada. “Como si esta pesadilla no acabara, nos sigue llegando la factura del impuesto predial, ya no de un apartamento, sino de un porcentaje del lote que quedó tras derribar la estructura, con la gravedad de que con ese porcentaje no podemos hacer nada: ni sembrar una mata, ni venderlo, ni regalarlo”, dice indignado, mientras busca las facturas del impuesto predial, don Carlos Ruiz, el dueño de uno de los apartamentos.

Los dueños del lote

Ese terreno de 13.000 metros cuadrados tiene hoy muchos dueños. Según la Oficina de Catastro de Medellín son 50 titulares del dominio, en proindiviso. Eso se traduce en que el 71.5 % del lote corresponde a la sociedad intervenida Lérida CDO, porcentaje que a su vez se dividió para 5 dueños tras la liquidación de la constructora, entre ellos, el mayoritario es la Alcaldía de Medellín con el 26 %, por haber asumido los gastos de la implosión. El 28,5 % restante del lote es propiedad de 15 personas jurídicas y 35 personas naturales que nunca negociaron sus derechos con Lérida CDO (ver infografía).

“Yo tengo el 0.7 % del lote, soy de quienes nunca llegamos a un acuerdo con Lérida y por ese porcentaje debo tributarle al municipio de Medellín $4 millones de pesos al año, son casi $400.000 al mes por un lote que no se vende, no se alquila, no se remata ni se puede hacer nada con él”, agregó don Carlos.

El mismo drama lo comparte Alejandro Rivas. “La Superintendencia de Sociedades al liquidar el bien le dio el lote a los afectados, representado en un coeficiente del que nadie puede disponer. Yo tengo el 0.2 % del lote y me sigue llegando el impuesto predial”, explica.

El problema es que el impuesto para Carlos y Alejandro, así como para los otros dueños, se sigue acumulando. “Yo dejé de pagar el predial inmediatamente se cayó el apartamento, porque dejé de tener un bien y no concibo pagarle por eso al municipio. Hoy mi deuda asciende a 14 o 15 millones de pesos y me niego a pagar. Yo sigo corriendo el riesgo de que me embarguen lo que ya conseguí con años de trabajo tras la emergencia, es que no tengo el dinero y no voy a pagar por algo que no existe. Yo tampoco pedí que ese pedazo del lote lo pusieran a nombre mío, porque yo no compré el coeficiente de un terreno, compré un apartamento para vivir”, sentencia Alejandro Rivas, a quien el porcentaje del lote le reemplazó su apartamento de 90 metros cuadrados, con dos parqueaderos y cuarto útil.

Ese riesgo no estuvo dispuesto a correrlo Carlos. “Yo sí aproveché la amnistía para deudores de impuestos que dieron en pandemia y pagué 6 de los 14 millones de pesos que debía, porque me da miedo que me embarguen lo que me queda”, aseguró. El problema es que se puso al día hasta 2020 y ya le llegó la factura de 2021, con un alza tras el nuevo avalúo hecho por Catastro municipal.